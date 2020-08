Gentenaar maakt fotoreeks vanuit de vraag ‘Welke impact heeft de coronacrisis op onze emoties? Wat speelt er zich af achter gesloten deuren?’ Jill Dhondt

17u05 0 Gent Igor van de Poel (47) werd onlangs nog verkozen tot fotograaf van het jaar op de International Color Awards. Sinds het begin van de lockdown maakt hij vaak nachtelijke wandelingen, wat hem op het idee bracht voor een nieuwe fotoreeks. “De coronacrisis heeft een impact op ieders leven. Ik vraag me af: wat gaat er schuil achter die vele gevels, die verlichte en onverlichte ramen?”

Igor gaf de fotoreeks de naam ‘When Todd meets David’. Een verwijzing naar fotograaf Todd Hido en filmregisseur David Lynch, twee figuren wiens werk een inspiratie vormde voor de fotoreeks. “Hido heeft 25 jaar lang beelden gemaakt van huizen met verlichte ramen in Amerika . Vandaar kwam het idee om bewoonde huizen te trekken. De surrealistische sfeer in de serie Twin Peaks van David Lynch zijn een tweede invloed.”

De Gentse fotograaf trekt met zijn camera de nacht in, met de vraag: wat speelt er zich af achter al die verlichte en onverlichte ramen. Welk effect heeft de coronacrisis op onze emoties, onze geestestoestand? “Achter elke gevel schuilt een verhaal. Het coronavirus is als een duister monster dat door de straten sluipt, en invloed heeft op al onze levens. Dat wou ik op een alternatieve, kunstzinnige manier op vastleggen, met hier en daar een subtiele verwijzing naar de pandemie, zoals een dakrand die gebogen is als de besmettingscurve.”