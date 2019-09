Gentenaar maakt boek over (gratis) quality time met kinderen: “De gewone momenten leuk maken, zonder extra tijd of geld, dat is wat telt” Sabine Van Damme

09 september 2019

15u56 4 Gent Bjorn Accoe heeft zijn eerste boek uit, en hij is er terecht trots op. Het is een boek met een positieve boodschap rond quality-time met kinderen. De woorden ‘niet’ en ‘moeten’ komen er geen enkele keer in voor. “We gaan ervan uit dat iedereen al zijn best doet voor zijn kinderen. Dit zijn tips om de gewone momenten die anders ongemerkt voorbij glippen, speciaal te maken.”

Bjorn Accoe, bezieler van Idee Kids, een jeugdvereniging die projectkampen voor kinderen organiseert, is zelf vader van drie. “Acht jaar terug begon ik op vakantie aan een persoonlijke zoektocht. Ik zat in de knoop met het gegeven dat je als papa je kinderen zò graag ziet, maar dat je als ondernemer ook graag zò hard werkt. En hoe rijm je die twee dan met elkaar? Vanuit die zorg begon ik ideeën op te schrijven in een schriftje. Hoe kon ik leuke momenten beleven met mijn kinderen, zonder daar extra tijd of geld in te steken? Acht jaar en drie pogingen later ligt het resultaat er, in boekvorm, en ik krijg er geweldige reacties op.”

“Een Amerikaans onderzoek bij meer dan 1.000 jongeren toont aan dat ze zich uit hun kindertijd niet de dure cadeaus of de verre reizen herinneren, maar de kleine, op het eerste zicht onnozele dingen. Een cola met papa na de voetbal. Mama die fruitsap maakte tijdens de examens. Ik ben daar verder op gaan nadenken. Er is een spanningsveld tussen hoe wij, volwassenen, tijd zien, en hoe kinderen dat zien. Wij jagen ons op om op tijd op school te komen, zij hebben iets van: ‘zeg, ik ben hier wel nog een toren aan het maken he, waar maak jij je druk in?’.”

Suggesties

“Ik merkte dat we de tijd die we elke dag gratis krijgen letterlijk door onze vingers laten glippen. Het hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn. We ‘moeten’ naar de winkel, maar wat als we dat nu gewoon leuk maken? Als we vooraf afspreken om stiekem iets in de kar van iemand anders te leggen? Het maakt naar de winkel gaan geen opdracht meer, maar iets leuk en spannend waar achteraf om gelachen kan worden. We zijn allemaal taxichauffeur voor onze kinderen. Wat als we ze laten ‘betalen’ voor de rit met vragen? Door zelf te vertellen hoe je dag was, leren zij dat ook doen, en krijg je andere antwoorden dan ‘goed’ als je vraagt hoe het op school was.”

“Zo krijg je in 50 thema’s telkens vijf suggesties van hoe je doodgewone dingen leuk kan maken. Zonder belerend te zijn, zonder negativiteit. Mensen hebben al allemaal de beste intenties met hun kinderen. Ze zijn zich niet bewust van de kracht en de waarde van wat ze al allemaal doen. Dit boek is gewoon een inspiratiebron voor meer kansen, een bewustmaking van de kracht van de kleine momenten. 250 kansen om connectie te maken, zonder extra tijd en geld.”

Het boek ‘Wij-tijd, koesterkansen voor ouder en kind’ telt 216 pagina’s, kost 29,95 euro en is te krijgen via wijtijd.be.