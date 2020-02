Gentenaar maakt beste Belgische foto volgens Sony World Photography Awards Sabine Van Damme

12 februari 2020

19u00 1 Gent Steven viel compleet uit de lucht toen hij een mailtje van Sony kreeg, met de vraag om meer uitleg over zijn winnende foto. “Bleek dat zij dachten dat ik al op de hoogte was, maar dat was dus niet zo. Blijkbaar heeft Sony mijn foto ‘On Track’ uitgekozen als beste Belgisch beeld. Een hele eer.”

Steven Meert is Germanist van opleiding, en geeft Engels op de Arteveldehogeschool. “Fotografie is voor mij een uit de hand gelopen hobby”, zegt hij. “Die is gestart bij de geboorte van mijn dochter, in 2002. Maar intussen geef ik ook al les fotografie. Ik won wel al eens de eerste prijs bij een kleine fotowedstrijd. En voor de Sony World Photography Awards was het de tweede keer dat ik een beeld inzond. Ik heb zelfs maar één foto ingestuurd, en net die hebben ze er blijkbaar uitgepikt als winnend beeld. Ik vond nochtans zelf dat er meer indrukwekkende foto’s waren dan die van mij, van exotische landschappen en zo. Maar misschien is het typisch Vlaamse aan mijn foto iets wat de jury heeft gecharmeerd, dat weet ik niet.”

De Sony World Photography Awards is de grootste fotografiewedstrijd ter wereld. Meer dan 345.000 afbeeldingen werden ingezonden voor de competitie dit jaar. Meert zond een foto in die hij heeft gemaakt op de wielerpiste Eddy Merckx, en kreeg daarvoor dus de Belgium National Award. “Ik ging voor een iets langere sluitertijd om het gevoel van snelheid te krijgen. Je ogen zijn gericht op de fietser vooraan vanwege zijn positie in het frame en de vorm van de baan, toch vertoont hij de meeste bewegingsonscherpte”, zegt hij.

Als winnaar van de National Award ontvangt Steven Meert een camera van Sony, en mag hij zijn foto tentoonstellen op de Sony World Photography Awards-tentoonstelling in het prestigieuze Somerset House in Londen, van 17 april tot 4 mei.