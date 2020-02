Gentenaar lanceert website met date-ideetjes, specifiek voor Gent Jill Dhondt

13 februari 2020

18u53 0 Gent De ingeweken West-Vlaming Bert Verslyppe (35) startte als ervaren single met een uniek hobbyproject: een website met leuke ideetjes voor een afspraakje. Elke tip werd getest door hemzelf of door vrienden, en speelt zich af in het Gentse.

Wie naar de website https://date.gent/ surft, leest meteen waar het over gaat: ‘Vind toffe ideeën om te daten met je laatste nieuwe Tindermatch of lief’. Bert kwam op het idee nadat vrienden hem vaak vroeger naar zijn eigen dates. “Ik ben de site gestart omdat het altijd een beetje zoeken is naar een leuke activiteit, eenmaal je een afspraakje hebt. Niet alle activiteiten zijn geschikt of even speciaal voor een eerste date. Hetzelfde voor een tweede date, je kan niet zomaar alles gaan doen. Het zou vreemd zijn moest je dan naar de sauna gaan, of naar het bos.”

Een date op maat

Voor een gepaste activiteit voor elke date werkt de site met filters. Zo kan je kiezen voor de categorie ‘eerste date’ of ‘cafés’. “Daar staan een paar cafés in die werken voor een eerste afspraakje. Er staan tafeltjes, het is niet te rumoerig, en het is discreet in zekere zin. Rokkebolle is daar een goed voorbeeld van. De muziek is er goed, maar niet te luid, je hebt alle soorten drankjes, van non-alcoholisch tot alcoholisch, en er hangt een gemoedelijke sfeer.”

Andere criteria waarop bezoekers kunnen filteren is ‘dynamische dates’, ‘buitenlucht’, ‘onze favorieten’, ‘daguitstappen’, ‘evenementen’ en ‘speciaal voor koppels’. “Je kan de site bezoeken als je een Tinder-date hebt, maar ook als je op zoek gaat naar een leuke activiteit om samen met jouw partner te doen.” Elke tip op de website testte Bert of een aantal vrienden van hem zelf uit. “Momenteel staan er een stuk of dertig tips op de site, maar daar zullen nog activiteiten bijkomen. Gebruikers kunnen ook zelf ideetjes toevoegen.” Wie nog geen plannen heeft voor valentijn, kan dus gerust een kijkje nemen voor inspiratie.