Gentenaar lanceert ‘bottenbouillon’, de gezondste soep ter wereld Sabine Van Damme

07 november 2019

18u00 0 Gent In Amerika is ‘bone broth’ een echte hype, die zelfs koffie aan het verdringen is. In Gent en ver daarbuiten is het helemaal nieuw, en toch ook weer niet. Want bouillon maken van beenderen en gewrichten werd bij onze overgrootouders standaard gedaan. “Door bio gecertifieerde beenderen en bio-groeten 48 uur te koken, krijg je een drank vol collagenen en aminozuren, de gezondste drank ter wereld.” En het is nog lekker ook.

Yoroi heet de zaak die Kabir Zalaki pas opende aan de Brusselsesteenweg in Gent. “Yoroi komt van het Japanse ō-yoroi, wat staat voor het harnas van de Samoerai-strijders”, zegt hij. “Dat beschermde hun lichaam, net zoals de ‘bone broth’ of bottenbouillon doet. Ik laat bio-gecertifieerde beenderen van runderen, compleet met gewrichten erbij, samen met bio-vlees en bio-groenten 48 uur lang koken. Daardoor worden alle voedingsstoffen uit de botten en het merg vrijgegeven in de soep. Er worden alleen gezonde kruiden aan toegevoegd, zoals kaneel, anijs en kruidnagel. Daarna wordt alles gezeefd, en krijg je een supergezonde bouillon. Als daar dagelijks een portie van drinkt, heeft dat een heilzame werking op je lichaam. Het helpt bij artrose en reuma, het is goed voor de huid, het versterkt de gewrichten, het geeft een energieboost, verhoogt je weerstand en heeft een ondersteunende werking op de darmen.”

Het klinkt allemaal hocuspocus, maar dat is het niet. De werking van bone broth is wetenschappelijk bewezen. De collageen die dokters in pil-vorm voorschrijven bij bijvoorbeeld gewrichtsproblemen, zit gewoon in deze drank. Bij Kabir kwamen al kinesisten langs, en er zijn al crossfitclubs die zijn bouillon in hun zaak aanbieden. “Mijn vader was apotheker in Iran, ikzelf heb een zwak voor Oosterse bouillons. Zo ben ik mij gaan verdiepen in de heilzame werking ervan. Wiens grootmoeder maakte vroeger geen kippensoep als iemand ziek was?”

In Amerika wint bone broth sterk aan populariteit. Het verdringt er zelfs koffie als populairste ochtenddrank. “Ideaal is het om dagelijks 200 milliliter bone broth te drinken”, aldus Kabir, die 8 jaar ervaring heeft in Gentse horecazaken. “Daarom verkoop ik de drank diepgevroren, nadat ze hier vers is gemaakt.” Yoroi bevindt zich nog in een opstartfase. De zaak ziet er zelfs meer uit als een plantenwinkel. Het is overigens geen café, wel een shop. Ter plaatse consumeren kan dus nog niet, voorlopig.

Bone broth ziet er uit zoals bouillon, het is dus een bruine vloeistof. Alleen zitten er geen ongezonde zouten en smaakstoffen in. En toch ruikt en smaakt de bone broth fantastisch. “Er kruipt heel veel werk in, maar dat vind ik niet erg. Dit is echt mijn passie”, zegt de man. Rijk zal hij er voorlopig niet van worden. Voor een portie van 200 milliliter betaal je 3,5 euro, of zowat hetzelfde als een koffie in een hippe zaak. Voor een ‘maandkuur’ van 6 liter betaal je 90 euro. “Ik weet dat ik niet commercieel ingesteld ben, ik doe te weinig aan promotie en ik ben niet echt actief op social media”, lacht Kabir. “Dat is mijn ding niet. Ik wil mij focussen op dit heilzame product, en de Vlamingen kennis laten maken met bone broth. Mijn levensmotto is dan ook: ‘zoek niet naar geluk, zoek naar een levensstijl waarvan je gelukkig wordt’.”

Yoroi, Brusselsesteenweg 332, open van dinsdag tot zaterdag, van 10 tot 18.30 uur