Gentenaar komt uit gevangenis en valt opnieuw partner aan Wouter Spillebeen

06 december 2019

18u51 0 Gent Een Gentenaar die nog maar net uit de gevangenis kwam voor partnergeweld toen hij hetzelfde slachtoffer opnieuw aanviel, is veroordeeld tot een werkstraf.

De man zat een celstraf uit, maar werd vrijgelaten onder voorwaarden. Enkele dagen na zijn vrijlating, pleegde hij alweer nieuwe feiten. “Hij had gehoord dat het slachtoffer seksuele betrekkingen had gehad met een andere man en hij kreeg foto’s te zien van haar met andere mannen op het strand”, volgens de rechter. “Hij is zeer kwaad geworden, sloeg met zijn hoofd een gat in de muur en greep zijn slachtoffer dan vast aan de armen.”

De politie kwam ter plaatse en de vrouw verklaarde dat ze door de man krab- en bijtwonden had opgelopen. Maar later veranderde ze haar verklaring. “Dat heeft ze enkel gedaan om de man te beschermen”, aldus het vonnis. “Dus aan de tweede verklaring kunnen we weinig belang hechten.”

Omdat de man nog maar pas uit de gevangenis was, was zijn probatie nog niet opgestart. Hij krijgt nu de kans om die probatie alsnog na te leven. Als dat niet lukt, hangt hem een celstraf van 45 maanden boven het hoofd. “Hopelijk trekt u daar uw les uit”, sprak de rechter tot de beklaagde.