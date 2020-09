Gentenaar Jurgen (41) lanceert als eerste mondmaskerhouders voor op restaurant Jill Dhondt

21 september 2020

12u08 30 Gent Mondmaskers zijn intussen een vast onderdeel geworden van een restaurantbezoek, en daar speelt Gentenaar Jurgen De Rijcke handig op in. Hij lanceert als eerste mondmaskerhouders voor restaurants zodat bezoekers hun masker niet moeten wegsteken in hun jaszak of naast hun bord leggen. “We hebben het internet afgespeurd, maar voorlopig kan je nergens anders zo een houder vinden.”

Jurgen is een bezige bij. Het Friethuisje in Wondelgem, Bistro on the road, Puro Import en El Arfero Spanje staan allemaal onder zijn naam. Bij de pakken blijven zitten is niet aan de energieke Gentenaar besteed. Zo kwam hij ook op het idee om mondmaskerhouders te ontwikkelen voor restaurants. Dat gebeurde op een zwoele zomeravond op een terras, toen hij voor de zoveelste keer zijn mondmasker in zijn jaszak stak. “Het is al even dat we op veel plaatsen een mondmasker moeten dragen”, dacht hij. “Als we ons masker afzetten, steken we dat vaak in onze jas, een volle handtas of laten we het gewoon op tafel liggen, terwijl we niet weten hoeveel virussen daar zitten.”

In de vaatwas

De Gentenaar kwam zo met het plan om een mondmaskerhouder te ontwerpen. Hij stapte naar zijn nonkel Paul van Laserlabo, om de houders te laseren. Het resultaat is een demonteerbare kapstok waar twee tot vier mondmaskers aan kunnen gehangen worden. “Met een paar klikken kan je de houders demonteren. Zo kan je ze vlot ontsmetten en spoelen in de vaatwas.”

Een mondmaskerhouder kost 15 euro per stuk. Meer info via de website van Puro.