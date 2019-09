Gentenaar in rolstoel klaagt toestand en ontoegankelijkheid treinen aan in open brief aan NMBS Sabine Van Damme

17 september 2019

Gent Kurt Vanhauwaert, Gentenar in hart en nieren, heeft een open brief aan Sophie Dutoroir van de NMBS gericht. Die is al meer dan 1.000 keer gedeeld op Facebook. Kurt is rolstoelgebruiker, en voelt zich door de NMBS behandeld als een derde klasse-reiziger. "Als de NMBS vindt dat ik als rolwagengebruiker geen recht heb op degelijk openbaar vervoer, dan mag u dat gewoon in mijn gezicht zeggen", stelt hij.

Kurt kan met zijn lichaam weinig aanvangen, maar is wel een actieve en betrokken burger. Zo ging hij deze zomer nog mee op pad met de toegankelijkheidsambtenaar van de stad om de pijnpunten in de Gentse Feestenzone aan te wijzen, als ‘ervaringsdeskundige’. Maar wat de NMBS betreft, heeft hij na een week vol incidenten weinig begrip. “Ik word behandeld als iemand die toch tijd genoeg heeft en voor wie het niet uitmaakt of hij te laat of helemaal niet op zijn bestemming geraakt.”

“Er zijn in België 132 toegankelijke stations, dat zijn stations waar ik met assistentie van de NMBS de trein kan nemen. Dat is maar 24% van de 554 stations die ons land telt. De NMBS belooft per jaar 10 stations toegankelijk te maken, maar aan dat tempo duurt het nog meer dan 40 jaar vooraleer ik in alle Belgische stations terecht kan. Ter illustratie: in Nederland zal vanaf 2025 maar liefst 99% van alle stations waar de NS halt houdt toegankelijk zijn. Als het over treinen gaat, dan kiest de NMBS ervoor om oude treinstellen te renoveren, maar enkel de nieuwe Desiro-treinstellen beschikken over een verlaagde vloer, zodat in- en uitstappen heel gemakkelijk verloopt, ook voor rolwagengebruikers. Ook de gloednieuwe M7-treinstellen, die ons de komende veertig jaar zullen vervoeren, beloven weinig goeds. Ook zij hebben standaard geen gelijkgrondse instapmogelijkheid. Dat wil zeggen dat het er niet naar uit ziet dat ik ooit helemaal zelfstandig de trein kan oprijden.”

“Aanpassingen doen aan infrastructuur en materieel vraagt tijd en geld, en daar heb ik begrip voor. Maar het gaat niet vooruit, terwijl toegankelijk openbaar vervoer écht geen utopie zou mogen zijn. In bemande stations in België is meestal personeel beschikbaar om mij in en uit de trein te helpen. Voor andere stations heeft men de ‘mobiele teams’ bedacht: mensen die met de wagen de provincie rondrijden om te velde te gaan assisteren. Die mensen zijn beperkt in tijd en mogelijkheden, wat maakt dat ik regelmatig mijn reis met één of twee uur moet uitstellen, gewoon omdat er geen mobiel team beschikbaar is. In Nederland doen ze op piekmomenten beroep op taxichauffeurs om mensen in en uit de trein te helpen.”

Toestanden

Kurt haalt aan wat hij op één week tijd moest verduren. “Waarom kom ik aan in Oudenaarde en krijg mag ik na twee uur wachten op een perron terugkeren, omdat de lift niet werkt en ik dus niet buiten kan? Waarom biedt het personeel mij geen water aan als ik twee uur in de zon moet wachten op een perron? Waarom is de aangepaste wc in Leuven een berging voor wc-papier? Waarom is de goed aangepaste wc op de intercity buiten gebruik en moet ik dan “tevreden” zijn met een schandalige vuile wc in Gent-Sint-Pieters? Waarom wordt het online reservatiesysteem voor personen met beperkte mobiliteit niet verbeterd? Waarom krijg ik niet altijd een melding als een aangevraagde rit niet kan worden uitgevoerd? Waarom ziet men mij meer als een object dat op en af de trein moet, in plaats van een gewone reiziger die ook op tijd op zijn werk moet zijn en niet altijd kan zeggen wanneer een vergadering gedaan gaat zijn?”

Het ligt niet aan het personeel, vindt Kurt, maar wel aan het management. “Als u mij niet ziet als volwaardige reiziger, of als u daar niet naar handelt, dan is het zeer moeilijk voor uw personeel om dit wel te blijven doen.Verwacht ik echt te veel van de NMBS?” En dan volgt zijn voorstel: “ik wil helpen en ben bereid om uw adviseur toegankelijkheid te worden. Kom gerust eens met mee wanneer ik poging onderneem om de trein te nemen. Dat hoeft niet lang te duren: één halve dag is meer dan voldoende. U zal meteen begrijpen en aan de lijve ondervinden wat ik in deze brief aanhaalde.” Kurt kreeg vooralsnog geen reactie van de NMBS.