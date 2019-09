Gentenaar die ontoegankelijke treinen aanklaagt, krijgt gesprek met NMBS (maar niet met de top) Sabine Van Damme

18u30 0 Gent Ruim een week nadat Gentenaar Kurt Vanhauwaert de ontoegankelijkheid van de Belgische treinen en stations aan de kaak stelde in een Ruim een week nadat Gentenaar Kurt Vanhauwaert de ontoegankelijkheid van de Belgische treinen en stations aan de kaak stelde in een open brief , is hij ontvangen bij de NMBS. Hij koestert een sprankeltje hoop op verbetering, meldt hij.

Kurt Vanhauwaert is rolstoelgebruiker, en had het helemaal gehad met de ellendige dienstverlening bij de NMBS. Liften in stations die niet werken waardoor hij niet wegraakt, toiletten die er niet zijn, gebrekkige dienstverlening. “Het maakt dat ik mij niet onafhankelijk en vrij kan verplaatsen. Daarvan heb ik misschien nog meer last van mijn beperking zelf”, schreef hij in een pakkende open brief aan NMBS-topvrouw Sophie Dutoroir.

Dutoroir zelf kreeg hij niet te horen of te zien, maar hij werd wel ontvangen bij de NMBS. “De NMBS stuurde ‘nieuwtjes’”, zegt hij op Facebook. “Ik had daar vragen bij, maar deze ‘nieuwtjes’ weten hoe het zou moeten, door onder meer 11 jaar ervaring bij het Nederlandse spoor. Maar ze beseffen nog lang niet hoe erg het hier gesteld is. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen rekenen ze ook op mij. Er waait dus een nieuwe wind bij de NMBS. Geeft dat mij hoop? Een heel klein beetje, ik besef dat in zo’n log systeem veel meer nodig is dan een windje. Maar ik zag mensen die iets willen veranderen, wat de eerste stap naar verandering is. Ondertussen laat ik nog alles eens bezinken en fixeer ik mij op de kansen die er zijn.”