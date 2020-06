Gentenaar brengt atypisch whiskyboek uit Jill Dhondt

15 juni 2020

17u07 2 Gent Gentenaar Fernand Dacquin reisde als journalist veertig jaar lang de wereld rond. Er is haast geen distilleerderij meer waar hij niet van gehoord heeft. Hoewel hij jarenlang voor de krant en magazines heeft geschreven, bundelde hij zijn kennis voor het eerst in een boek. Geen typisch naslagwerk waarin alle soorten whisky staan, maar wel een bundel vol verhalen, weetjes en anekdotes. “Hierdoor kunnen ook niet-kenners Het Whisky Boek smaken.”

Fernand reisde jarenlang de hele wereld rond om verslag te doen over toerisme en distillaten. Hij bezocht Schotland, de bakermat van de whisky, wel honderden keren en putte daaruit inspiratie voor Vlaamse en Nederlandse kranten en magazines. Voor het eerst schreef hij ook een boek over whisky, hoewel hij gezworven had dat nooit te doen. “Na al die jaren reizen, heb ik het toch gedaan, maar dan op een andere manier. De klassieke whiskyboeken geven een stukje geschiedenis, een wereldoverzicht, en een opsomming van distilleerderijen en flessen. In mijn boek vind je daarentegen 111 korte verhalen over personen, voorvallen, wetten en weetjes die met whisky te maken hebben.”

De verhalen lopen sterk uiteen, waardoor je het boek op eender welke pagina kan openslaan en lezen. Zo is er een anekdote over Winston Churchill die als jonge journalist gevangen werd genomen in Afrika. Hij had 18 flessen whisky, 38 flessen wijn en 6 flessen cognac bij zich, en stond daardoor gekend als een goede drinker. Dacquin gaat na of dat waar was of niet, en doet later in het boek hetzelfde voor Kuifje. Tussen de 111 verhalen zit ook een anekdote over de allereerste whiskytoerist, die aan het einde van de negentiende eeuw alle whiskymakers van Schotland, Ierland en Engeland bezocht. “Je hoeft geen liefhebber te zijn om de verhalen te smaken, ze zijn vooral bedoeld om te ontspannen.”

Het Whisky Boek kost 19,95 euro.