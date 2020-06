Gentenaar (46) krijgt 18 maanden cel voor toetakelen van vrachtwagenbestuurder met aluminium staaf Cedric Matthys

23 juni 2020

10u08 5 Gent In het Gentse hof van beroep is dinsdagvoormiddag een 46-jarige Gentenaar veroordeeld tot 18 maanden cel. G.T. kreeg het begin mei 2017 aan de stok met een vrachtwagenchauffeur op de Afrikalaan in Gent en sloeg de man met een aluminum staaf.

In de rechtbank beweerde de beklaagde dat zijn broer het slachtoffer aanviel, maar daar hechtte het hof weinig geloof aan. Beide heren waren samen onderweg toen G.T. met zijn oplegger tegen de spiegel van het voertuig van het slachtoffer reed. Die aanrijding mondde uit in een ruzie. De beklaagde sloeg het achterlicht en het raam van de vrachtwagen stuk, waarna hij de bestuurder te lijf ging met de staaf.

Resem veroordelingen

Het Openbaar Ministerie vroeg een bevestiging van de straf in eerste aanleg. De man kreeg eind november vorig jaar 18 maanden celstraf en een boete van 1.200 euro opgelegd. Hiertegen ging hij in beroep, maar het hof kent nu dezelfde straf toe. Of de beklaagde zijn lesje geleerd zal hebben, valt te betwijfelen. Hij liep al een resem aan veroordelingen op. Vaak stuurt hij zijn kat naar de rechtbank en ook nu was hij niet aanwezig op de zitting.