Gentenaar (41) vraagt mildere straf na verkrachting in Rozebroeken: hem naar de cel sturen, zou “puur racisme” zijn Cedric Matthys

03 maart 2020

19u22 0 Gent Het hof van beroep heeft zich dinsdagvoormiddag gebogen over een verkrachtingszaak in het Gentse zwembad Rozebroeken. Een 41-jarige Gentenaar penetreerde er twee jaar geleden een jongedame in de hamam, hoewel hij eigenlijk geen zwembaden meer mocht betreden. Sinds de feiten registreert Rozebroeken identiteitskaarten, maar ook dat systeem blijkt niet waterdicht. “De gegevens van onze bezoekers uitwisselen met andere zwembaden mag wettelijk niet.”

“Ik had hem beter een djoef verkocht." Robbe* (26) herinnert zich nog goed 22 maart 2018. Die dag ging hij samen met zijn vriendin Valerie* (25) gezellig zwemmen in Rozebroeken in Sint-Amandsberg, maar het uitje draaide uit op een fiasco. Vandaag, bijna twee jaar later, zit het koppeltje op de houten banken van het Gentse hof van beroep ten luisteren naar de zoveelste episode in hun verhaal. “In de hamam van het zwemparadijs ontmoetten we een man die vroeg of hij ons mocht insmeren met een testproduct”, vertelt Robbe. “We gingen in op het voorstel. Bij mij hield hij zich koest, maar Valerie betastte hij aan haar borsten en haar vagina. Hij penetreerde haar zelf met zijn vinger, wat verkrachting is volgens de wet.”

Masturbatie

De verdachte, die als kapper werkt in West-Vlaanderen, kreeg in 2011 al een straf voor zedenschennis. Toen masturbeerde de 41-jarige Gentenaar zich in de douches van het Van Eyck-zwembad. Omdat hij duidelijk niet geleerd had uit zijn fouten kreeg de man voor de nieuwe feiten in eerste aanleg 18 maanden celstraf en 2.300 euro schadevergoeding. Het bedrag betaalde hij onmiddellijk, maar tegen celstraf tekende hij beroep aan. Hij bestempelde de straf als “puur racisme”. De man heeft immers Marokkaanse roots.

“Hallucinant”, zegt Valerie. “Alsof we bewust naar Rozebroeken zouden gaan en daar plots iemand met allochtone roots zulke feiten zouden aansmeren. Deze reactie bewees nog maar eens dat de man nul schuldinzicht heeft. Nog voor de uitspraak in eerste aanleg stelde hij al voor om ons gewoon geld over te schrijven, maar daar gaat mij uiteraard niet om. Deze man moet gestraft worden. Anders gaat hij zijn fouten nooit inzien. Ook het feit dat hij hier vandaag niet aanwezig stoort mij enorm. Ik heb speciaal een dag verlof genomen om hem recht in de ogen te kunnen kijken. Maar zelfs dat doet hij niet.”

Identiteitscontrole

Valerie en Robbe deden destijds al eens hun verhaal in onze krant. Ze begrepen niet dat een man die gekend staat voor zedenfeiten in zwembaden zomaar mocht gaan zwemmen in Rozebroeken. Onder meer door hun getuigenis ging de bal destijds aan het rollen. “Ons zwembad beschikt intussen over een scanner”, legt Thomas De Vetter, centrummanager van Rozebroeken, uit. “Iedereen ouder dan twaalf moet zijn identiteitskaart laten inscannen aan de ingang. Wie een groen licht krijgt, mag binnen. Bij een rood licht wordt de toegang geweigerd.”

Concreet komt iedereen die zich misdraagt drie maanden lang op een zwarte lijst. Al is ook dat systeem verre van waterdicht. Zo kan iemand die geseind staat in Rozebroeken nog steeds gaan zwemmen in elk ander zwembad en omgekeerd. Theoretisch gezien zou de kapper uit West-Vlaanderen dus opnieuw zijn slag kunnen slaan. “Spijtig genoeg is het gewoonweg niet mogelijk om één systeem voor alle zwembaden uit te werken”, zegt De Vetter. “Om privacyredenen mogen we niet zomaar alles delen. We doen ons uiterste best, maar wij moeten ons aan de wet houden. Daarenboven hebben we sinds het voorval onze redders extra opleidingen gegeven en onze procedures verscherpt. Ook installeerden we extra camera’s.”

Seksuele problematiek

Het Gentse koppeltje hoopt dat de 41-jarige Gentenaar in beroep opnieuw gestraft wordt. Het Openbaar Ministerie vroeg alvast om de bevestiging, maar Nicholas De Mot, de advocaat van de kapper, hoopt op een mildere straf. “Aan 18 maanden celstraf heeft mijn cliënt niks", argumenteerde hij. “Deze man moet begeleid worden. Hij kampt met een seksuele problematiek." De rechters leken alvast weinig oren te hebben naar die uitleg. “Dit is het hof van beroep, niet de sociale dienst”, klonk het. Uitspraak op 31 maart.

* Robbe en Valerie zijn schuilnamen.