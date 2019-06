Gentbrugse scouts herdenken stichter op kerkhof Sabine Van Damme

20 juni 2019

09u41 0 Gent De Gentbrugse scouts- en gidsengroep Hubert De Bruyker bestaat 100 jaar, en heeft dat gevierd… op het kerkhof. Aan het graf van hun stichter, die sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog, werd hulde gebracht met vlaggen en een taptoe.

Eigenlijk was Hubert De Bruyker al dood toen de scoutsgroep werd opgericht. Hij was vastberaden was een groep in Gentbrugge op te richten na de oorlog, maar sneuvelde op 20-jarige leeftijd in het eindoffensief van de oorlog. Hij kreeg een granaatscherf in het hart. Zijn vrienden richtten de scoutsgroep in zijn plaats op, en gaven die zijn naam. Daarom werd zijn graf op de begraafplaats van Gentbrugge getooid met geelgroene scoutswimpels, net als de graven van 69 andere leden van de groep die op hetzelfde kerkhof liggen.

De groep Hubert De Bruyker werd officieel opgericht op 19 juni 1919. Eind september van dat jaar waren er al 50 leden. Op 17 november van dit jaar zal Hubert De Bruycker een straatnaam krijgen in de Gentbrugse Meersen, en daar zal ook een bos worden aangeplant.