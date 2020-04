Gentbrugse HDB scouts viert honderdjarig bestaan: “Het is niet dat we stilliggen, we doen wat we kunnen” Jill Dhondt

21 april 2020

15u13 2 Gent De HDB scouts van Gentbrugge werd honderd jaar geleden opgericht, en is daarmee één van de oudste groepen van het land. Dit jaar hadden ze grootse plannen om hun verjaardag te vieren, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. De leiders hebben dan maar geprobeerd om de evenementen vanuit de leden hun huis te laten doorgaan.

Het was de droom van Hubert De Bruycker om na de Eerste Wereldoorlog een scouts op te richten. De Gentenaar overleefde de oorlog niet, maar zijn vrienden maakten zijn droom achteraf wel waar. Honderd jaar later telt de HDB scouts 201 leden en 31 leiders. Om hun verjaardag te vieren, had de leiding een heus feestjaar gepland. Eind vorig jaar was er een grote startdag, en opende de groep een pad in de Gentbrugse Meersen. Vorig weekend stond er een driedaagse op de agenda, wat door de coronacrisis een andere vorm kreeg.

“Elk jaar organiseren we een Woodfuif, een spaghetti-avond en een oudledendiner in hetzelfde weekend”, zegt Florian Van Tricht, groepsleider. “Dit jaar kon dat niet doorgaan, maar we wouden er wel het beste van maken. Onze leider Jef heeft muziek gedraaid van zijn eigen huiskamer, zodat de leden toch thuis konden feestvieren. Voor de spaghetti-avond hebben we gevraagd aan iedereen om thuis spaghetti te maken, en een foto te delen op Facebook. De scouts ligt niet stil, we doen wat we kunnen.”