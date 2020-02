Gentbruggenaars en Joris Hessels bouwen samen feestje: “Buurt zelf beter leren kennen door televisiereeks” Yannick De Spiegeleir Jill Dhondt

22 februari 2020

21u22 18 Gent Televisiemaker Joris Hessels heeft met zijn Canvas-reeks Gentbrugge mensen samengebracht. Dat werd zaterdag andermaal bewezen met het buurtfeest ‘Gentbrugge feest’. “We zijn ongelooflijk trots op onze gemeente”, zeggen organisatoren Bert Misplon en Jens De Crop.

“Deze reeks maken was een enorm cadeau. Het was mijn droom als televisiemaker. Ik ben de mensen van Gentbrugge ontzettend dankbaar voor deze kans”, zegt Joris Hessels, die zelf het grootste deel van de tijd aanwezig was op het buurtfeest in de voormalige brandweerkazerne SANTO. Hij werd met open armen ontvangen door de mensen die hij zelf liet schitteren op het kleine scherm.

Deze week ging de laatste aflevering van Gentbrugge op de antenne. Met ‘Gentbrugge Feest’ willen Misplon en Crop de kroon zetten op de positieve gevoelens die de reeks heeft losgeweekt in de Gentse deelgemeente. “De reeks werkte heel verbindend voor Gentbrugge en bracht verschillende leeftijden samen. Met dit feest wilden we daar een mooie apotheose aan breien.” In de namiddag konden kinderen zich uitleven tijdens verschillende activiteiten, ’s avonds kregen de aanwezigen de gelegenheid om hun beste dansbenen voor te zetten. “We zijn allemaal trotse Gentbruggenaars geworden. Ik besefte niet dat ik ‘onder de kerktoren’ woonde en dat hier een kleine gemeenschap woont. Joris heeft écht iets los gemaakt bij ons”, zegt De Crop.

Scepsis

“Gaan daar mensen naar kijken die niet in Gentbrugge wonen? Dat was mijn eerste gedachte toen ik over het programma hoorde”, vertelt Krista Bracke, één van de inwoners in Gentbrugge die een prominente rol kreeg in de reeks van Hessels en na het verlies van haar beide onderbenen met prothesen door het leven gaat. Maar na het zien van de reeks verdween haar scepsis vrij snel. “Ik hoorde van een collega die in Brussel woont, hoe de reeks zijn dochter van 22 jaar aan de buis kluisterde, terwijl die normaal enkel nog naar Netflix kijkt.”

Gentbrugge beroerde duidelijk heel wat harten. “Ik heb heel wat nieuwe mensen leren kennen dankzij de reeks. Ze had een enorm verbindend effect. Ze legde ook heel wat verborgen parels bloot, zoals de zelfplukboerderij waar ik voordien nog nooit van had gehoord. We hebben al beslist dat er een kaart moet komen van Gentbrugge waarop al die leuke plekjes staan aangeduid", aldus Bracke.

Ook burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) was een trouwe kijker van Gentbrugge. “Een prachtig programma dat heel wat heeft losgemaakt. Het heeft Gentbrugge op een authentieke en schone manier op de kaart gezet.” Hij overhandigde Hessels een potje Tierenteyn Mosterd en een boek over de Gentbrugse Meersen.