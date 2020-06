Gentbrugge krijgt een bouwspeelplaats, Meulestede een aperotheek Sabine Van Damme

22 juni 2020

14u33 9 Gent Deze zomer starten in Gent twee nieuwe tijdelijke invullingen. Na het verdwijnen van DOK en KERK zijn die meer dan welkom. Op de voormalige Gantoisesite in Gentbrugge komt een bouwplaats voor kinderen, aan de kop van Meulestede vind je de aperotheek.

In Gentbrugge is het das Kunst dat voor de tijdelijke invulling zal zorgen. Zij weten wat ze doen. Sinds 2018 ontwikkelt de vereniging het concept van de Bouwspeelplaats in Gent. De voorbije 2 jaar konden kinderen van 8 tot 14 jaar al experimenteren met afgedankt bouwmateriaal op de Lübecksite aan de Afrikalaan. In de periode 2020 – 2022 komt een gelijkaardig project in Gentbrugge, waar ooit het Jules Ottenstadion stond. De Bouwspeelplaats opent op 28 juni de deuren. Alle kinderen mogen gratis meedoen maar moeten wel vooraf reserveren. Alle info staat hier.

Buren ontmoeten elkaar

In Meulestede komt er met de aperotheek een tijdelijke ontmoetingsplaats voor de buurt. Surpluz en De vrienden van Meulestede werken samen met verschillende verenigingen, artiesten en muzikanten om er van juni tot september de wijk op te vrolijken. Aan de kop van Meulestede komt een laagdrempelig initiatief waar de buren in contact kunnen komen met elkaar en met lokale artiesten. De tijdelijke stek zal onder meer gebruikt worden als afstandspodium, ankerpunt voor buurtactiviteiten of als vergaderruimte. Uiteraard wordt bij alle activiteiten rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen.