Gentbrugge heeft voortaan elke vrijdag een eigen boerenmarkt Erik De Troyer

15 november 2019

17u00 0 Gent In de oude Brandweerkazerne in de Peter Benoitlaan vindt voortaan elke vrijdag een boerenmarkt plaats. “We willen met onze ‘lokaalmarkt’ de hele buurt bereiken en dus zeker niet alleen maar de die-hard fans van de korte keten”, zegt Karel Deknudt.

“We wilden er pas mee beginnen wanneer we een volledig aanbod hadden. We hebben nu gewone groenten en bio-groenten, varkensvlees, rundvlees, zuivel, champignons, enzovoort. Boeren vinden die én tijd kunnen vrij maken én kwaliteit aanbieden is niet makkelijk. Ik ben blij dat het gelukt is.”

De markt heeft zijn eigen systeem. Alle nieuwe klanten krijgen een pas die kan ingescand worden aan elk kraam. Betalen doe je bij het verlaten van de markt. “Zo moeten de boeren geen tijd steken in het geven van wisselgeld en het is ook hygiënischer.” Schepen Tine Heyse (Groen) mocht de boerenmarkt openen. De stad steunt het initiatief financieel.

De boerenmarkt start elke vrijdag om 14.30u en blijft open tot 19u.