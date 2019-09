Gentbrugge en Ledeberg binnenkort even verbonden door reuzen-domino Sabine Van Damme

03 september 2019

18u50 3 Gent Op 21 september start het eerste Festival van de Architectuur, en het startschot zal alvast in Gentbrugge en Ledeberg niet ongemerkt voorbij gaan. 7.000 snelbouwstenen worden er opgesteld als een reuzen-domino over een lengte van 2 kilometer, door huizen en een café, om beide wijken met elkaar te verbinden.

‘Dominoes’ heet het spektakelstuk waarmee het Festival van de Architectuur op gang wordt geschoten. Het startschot wordt gegeven op de Standaardsite in Ledeberg, op 21 september om 17 uur stipt. De rij van 7.000 snelbouwstenen zal omvallen, en het laatste blok wordt vermoedelijk om 17.40 uur omver geduwd in wijkpark De Porre in Moscou.

“Het is een participatief project”, zegt Sam Debrabander van het Vlaams Architectuurinstituut. “250 vrijwilligers uit de buurt – we zoeken er overigens nog enkelen – zullen meehelpen de rij stenen op te bouwen. Dat doen we diezelfde dag vanaf 11 uur. Het idee van de bewegende sculptuur van twee kilometer lang is van de hand van het Britse gezelschap Station House Opera. Na Melbourne, Marseille, Londen en Kopenhagen, is nu Gent aan de beurt. Dominoes verbeeldt als officiële opener van het festival letterlijk het thema ‘Verbind de stad!’. Dat is ook wat de Gentse Stadsbouwmeester wil, de 19de en 20ste-eeuwse wijken van Gent met elkaar verbinden.”

Sarah Braeckman is één van de vrijwilligers die zal meehelpen met Dominoes, en ze vindt het geweldig. Zij mocht gisteren de testrij omver duwen, met professionele hulp van enkele buurtkinderen. Het Festival van de Architectuur loopt van 21 tot 27 september in Vooruit en tal van locaties in de Gentse binnenstad.

Wie mee wil helpen met het domino-project, kan zich melden op www.dominoes.gent. Alle andere info staat op www.festivalvandearchitectuur.be