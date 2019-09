Gent zoekt lezers voor ‘Gent Leest’ Sabine Van Damme

13 september 2019

22u10 1 Gent Op Valentijn lanceert de stad een nieuw digitaal platform met de naam ‘Gent Leest’. Dat wordt een website die alle lezers in Gent samenbrengt. Gent zoekt nu ‘stadslezers’, die leestips, korte recensies en nieuwtjes delen.

Gentleest.be wordt een plek voor iedereen in Gent die houdt van boeken en van lezen. Lezers en voorlezers, bezoekers van de bibliotheek en van boekhandels, leden van boekenclubs, voorleesvrijwilligers, maar ook mensen die anders lezen: in een andere taal, met een beperking, of die van atypische genres houden, … Kortom, voor de hele Gentse leescommunity. Bibliotheek De Krook bouwt dit platform uit samen met haar culturele en literaire partners in de stad. Op Leuven Leest krijgen leesliefhebbers nu al een idee van hoe de website er uiteindelijk zal uitzien. Er komt ook een Facebookpagina.

Op dit moment worden nog stadslezers gezocht. Er zijn er al negen, waarmee je al kennis kan maken op Gentleest.be. Wie ook mee wil doen kan zich aanmelden op dezelfde site.