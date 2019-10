Gent zoekt consensus rond koloniaal verleden Sabine Van Damme

22 oktober 2019

15u18 2 Gent Al een hele tijd worstelt Gent met het koloniale verleden. Steeds meer klinken stemmen dat straten die verwijzen naar die bloederige periode eigenlijk niet kunnen, net als standbeelden trouwens. Er is een werkgroep samengesteld die daar nu een visie rond moet ontwikkelen.

“Die werkgroep komt in november voor het eerst samen”, antwoordt schepen Tine Heyse aan Hafsa El-Basioui die een stand van zaken vroeg. “Met die werkgroep gaan we het debat voeren over straten en standbeelden uit de koloniale periode, zoals bijvoorbeeld het standbeeld van Koning Leopold II.”

Die koning heeft miljoenen op zijn naam, en zijn beeld vlakbij het Zuidpark wordt te pas en te onpas met rode verf overgoten. De weerstand tegen de koloniale figuren groeit dus. “We hebben nu een lijst opgemaakt met 85 mensen en een kerngroep van een 30-tal mensen om het debat te starten. In die kerngroep heeft één derde roots in Afrika. Het echte debat ten gronde is voor het voorjaar gepland.