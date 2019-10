Gent zet Fair Trade in de kijker Sabine Van Damme

18u39 0 Gent Op de Groentemarkt kan je vandaag ‘fair trade-chocolade’ proeven, en nog andere lekkernijen. De stad geeft hiermee het startschot van de Week van de Fair Trade.

Gent is sinds juni 2018 de Europese hoofdstad van de eerlijke handel. De komende week zet de stad dan ook tal van initiatieven op poten om eerlijke handel in de kijker te plaatsen. “Wist je dat cacaoboeren uit Ivoorkust – goed voor 40 procent van de wereldproductie - amper een derde van een leefbaar inkomen verdienen, en dus onvoldoende om te voorzien in hun levensonderhoud”, zegt schepen Tine Heyse. “Samen met Gent Fair Trade ijveren we voor een leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Wie kiest voor Oxfamchocolade, zet mee z’n tanden in de strijd om eerlijke chocolade. Een absolute must om armoede in de cacaosector tegen te gaan!” Maar uiteraard gaat het om meer dan alleen chocolade, en daarom is er een lijst opgemaakt met meer dan 80 handelaars die worden aangeduid als ‘Fair Trade Hotspot’. Die lijst is te vinden op de website van gentfairtrade. De producten gaan van bloemen tot make-up. Op dezelfde lijst staan alle faire-trade-evenementen die de komende dagen in Gent georganiseerd worden.