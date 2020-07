Gent zet als eerste stad pop-up op voor schoolverlaters op weg naar werk Wietske Vos

06 juli 2020

15u12 0 Gent Gentse jongeren die nu van school komen, hebben het niet onder de markt. Daarom zet Gent als eerste stad in Vlaanderen een pop-up op om hen te helpen werk te vinden. In ‘Klaar voor take-off’ in de Brabantdam staan consulenten van de Dienst Werk en VDAB klaar met tips, begeleiding, workshops en infosessies. De pop-up is voorlopig open tot eind oktober 2020.

Bij ‘Klaar voor take-off’ zijn alle schoolverlaters welkom: uit het hoger of secundair onderwijs, met of zonder diploma op zak. Ze kunnen elke weekdag van 10 tot 18 uur terecht in de pop-up in de Brabantdam 56. Consulenten beantwoorden er hun vragen en helpen hen met de inschrijving bij VDAB, met tips over hoe een cv of motivatiebrief opstellen en zichzelf pitchen, met (digitaal) solliciteren, met informatie over de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, enzovoort. De pop-up biedt ook workshops, infomomenten en vanaf september stages en vormingen aan. Waar nodig worden de jongeren doorverwezen naar verdere ondersteuning.

Geen verloren generatie

Aanleiding voor het initiatief is uiteraard de coronacrisis. “De economische vooruitzichten voor de arbeidsmarkt zien er na corona niet bepaald rooskleurig uit”, aldus Bram Van Braeckevelt (Groen), schepen van Werk. “Daarom willen we, samen met VDAB en andere partners, de schoolverlaters zo goed mogelijk op weg zetten. Ik hoor zeggen dat er een verloren generatie afstudeert. Dat willen we niet laten gebeuren.”

“We merken sowieso dat heel wat jongeren die bij ons aankloppen, niet voorbereid zijn op de arbeidsmarkt”, vult Freddy Van Malderen, directeur VDAB provincie Oost-Vlaanderen, aan. “Wij zetten een aantal van onze gespecialiseerde consulenten nu in voor deze pop-up in Gent om hen de nodige sociale en andere vaardigheden bij te brengen, in een combinatie van live en digitale ondersteuning. Als de resultaten positief zijn, wordt het initiatief misschien verlengd tot eind december. Daarna is het afwachten.”

Geen reactie

Tabita Tomasouw (19) studeerde vorige maand af aan Edugo Glorieux in de richting assistent podiumtechniek. Voorlopig wil ze niet verder studeren. “Misschien dat dit er later nog van komt, maar nu wil ik zeker eerst een jaar gaan werken.”

Maar werk vinden is geen sinecure, zo merkte Tabita de voorbije weken. “Ik heb al een aantal sollicitatiebrieven verstuurd, maar heb nog geen enkele reactie gekregen, helemaal niets.” Gezien in de cultuursector alle concerten en voorstellingen geannuleerd zijn, is er in haar branche zo goed als geen werk te vinden. “Maar ook bij het bedrijf waar ik een vakantiejob als magazijnier heb gedaan, zijn er geen vacatures. Bedrijven zijn al blij als ze hun personeel kunnen houden.”

Tabita hoopt dat de consulenten in de pop-up haar kunnen helpen wel een job te vinden, “het maakt niet uit welke. Werk is werk.” Ook kan er wel wat verbeterd worden aan haar cv en sollicitatietechnieken. “Ik ben er niet zo goed in mezelf te verkopen”, glimlacht ze verlegen.

Praktisch

- Een afspraak maken mag, maar hoeft niet.

- ‘Klaar voor take-off’ is ook bereikbaar via Whatsapp voor vragen, of om een afspraak te maken.

- Het programma van de workshops en infosessies is te vinden in de pop-up zelf en wordt binnenkort ook gepubliceerd op de website van de Stad Gent.