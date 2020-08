Gent zet 200 verborgen parels in de kijker om al wandelend of fietsend te ontdekken Jill Dhondt

28 augustus 2020

14u24 1 Gent Open Monumentdag is normaal dé dag van het jaar dat je kan binnenkijken in historische waardevolle gebouwen. Omdat zo een dag op veel volk kan rekenen, gaat die dit jaar niet door. Dus bedacht de stad Gent een alternatief onder de noemer ‘Steengoed Gent’. Ze maakten een kaart met daarop 200 naoorlogse gebouwen in het Gentse waarlangs je kan wandelen of fietsen.

Open Monumentendag ziet er dit jaar wat anders uit. De stad maakte een kaart waarop 200 verborgen parels worden uitgelicht. Bezoekers kunnen zelf een route uitstippelen om deze al wandelend of al fietsend te volgen. Om hen te helpen de gebouwen te herkennen, zal de stad ze in het echt aanduiden met kleurrijke linten en stickers.

Dit jaar wordt enkel naoorlogs erfgoed in de kijker gezet. “Dat wordt niet altijd naar waarde geschat”, zegt Mira Van Olmen, directeur van de Dienst Monumentenzorg. “Met de campagne ‘Steengoed Gent’ willen we daar verandering in brengen. Gent bevat heel wat mooie gebouwen van na 1945, die we vanaf 13 september in de kijker zetten. We hebben gevraagd aan de beheerders van de gebouwen om de linten een zestal weken te laten hangen, zodat bezoekers wanneer het past de route kunnen volgen.”

Watertoren

Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw, zette de campagne al vroeger in met een bezoek aan de watertoren op de Kattenberg. “De toren dateert van 1975 en is nog steeds in gebruik”, zegt hij trots. “De kuip dient nog altijd om water te stockeren en eronder opereert de Fietsambassade. Doordat het gebouw nog steeds in gebruik is, wordt het voortbestaan ervan verzekerd, anders zou het verkommeren.”

De gratis kaart is in de stadswinkel in het Belfort en aan de infobalie van het Administratief Centrum Zuid verkrijgbaar, en vanaf september ook online.