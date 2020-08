Gent zal voorlopig digitale rijbewijzen niet promoten

Erik De Troyer

20 augustus 2020

18u33 0 Gent Al sinds 2013 kan men zijn oude papieren rijbewijs laten vervangen door een digitaal rijbewijs in de vorm van een bankkaart. Slechts een minderheid van de Gentenaars heeft die ook. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel (Open VLD) aan schepen Mieke Van Hecke (CD&V).

“De papieren rijbewijzen geldig zijn tot in 2033. Er is bijgevolg geen haast om deze nu reeds te vervangen, vooral omdat de geldigheidsduur van de bankkaartmodellen beperkt is tot 10 jaar. De stad Gent promoot deze bankkaartmodellen dan ook niet actief. Wil de burger zelf zijn rijbewijs vervangen voor een bankkaartmodel dan is dit uiteraard mogelijk” zegt de schepen.

“Wanneer iemand zich aan ons loket aanbiedt voor de aanvraag van een internationaal rijbewijs en onze medewerkers zien dat de foto niet meer gelijkend is op het papieren rijbewijs, dan dringen zij er bij de burger wel op aan om eerst een nieuw nationaal rijbewijs (bankkaartmodel) aan te vragen.”

Hoeveel Gentenaars al zo’n nieuw rijbewijs hebben wordt niet bijgehouden.