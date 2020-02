Gent zal officieel klacht indienen na ‘ranzige actie’ van Voorpost woensdagavond Sabine Van Damme

06 februari 2020

11u03 0 Gent “Nooit zullen wij zoiets tolereren, daar zijn we het in het schepencollege roerend over eens. En dus zullen we officieel klacht indienen, bij Unia, maar waarschijnlijk ook bij de politie.” Dat zegt schepen Rudy Coddens (sp.a) na de actie van het extreemrechtse Voorpost woensdagavond.

Fedasil had in het buurtcentrum Muide-Meulestede een ‘inspiratiesessie’ georganiseerd, om te kijken hoe nieuwkomers op het opvangponton Reno kunnen geïntegreerd worden in onze stad. “Daar waren buurtwerkers aanwezig, mensen die op het ponton gaan werken, maar ook vrijwilligers uit de buurt”, zegt Rudy Coddens, schepen van sociaal beleid.

Filmpje op internet

“Vijf mensen van Voorpost kwamen daar betogen. Dat ze roepen en briefjes uitdelen, tot daar aan toe. Maar ze hebben ook een emmer lijm over een buurtwerkster leeggegoten, rookbommen gegooid, de ramen besmeurd, noem maar op. Wat ze deden ging er vér over. Collega Astrid De Bruycker, verantwoordelijk voor buurtwerk, bracht dit aan op het college, en iedereen gaat er mee akkoord dat we dit nooit zullen tolereren. Dat zei ook burgemeester De Clercq gisteren al. Dit valt niet meer onder ‘vrije meningsuiting’. Dit is oproepen tot haat en het doet zelfs denken aan stoottroepen. We hebben dus beslist als stadsbestuur om officieel klacht in te dienen bij gelijkekansencentrum Unia, maar ook bij de politie, wegens belaging en beschadiging van eigendommen. Moeilijk zal het niet zijn de daders te identificeren, ze hebben zelf een filmpje van hun actie op internet gepost.”

De politie kwam woensdagavond ter plaatse, maar zodra de actievoerders dat zagen, zetten ze het op een lopen.