Gent wil zelfs ligweide van de Blaarmeersen rookvrij, en liefst ook alle sportclubs Sabine Van Damme

04 november 2019

20u37 0 Gent Roken wordt steeds minder getolereerd. En dus wil sportschepen Sofie Bracke (Open Vld) zoveel mogelijk sportinfrastructuur zo rookvrij mogelijk maken. “Op de Blaarmeersen moet dat zeker lukken voor de speeltuin, de krekenplas, de ligweide en de minigolf. Ook sportclubs willen we zoveel mogelijk rookvrij hebben. Alleen kunnen we niet zomaar een verbod opleggen. We moeten het hebben van sensibiliseren en motiveren.

Het was minstens een nieuwe aanpak van Sofie Bracke op de commissie. “Ik wil graag van jullie horen hoe jullie erover denken”, zei ze tot de commissieleden. Eerder was ook al een enquête gehouden bij sportclubs, maar van de 564 aangeschreven clubs hebben er slechts 95, of 17%, geantwoord. Slechts 16% gaf daarbij aan overlast te ervaren van rokers, en dan vooral door peuken op de grond. 55% is tegen een afgesloten, aan het zicht onttrokken rokersruimte, 77% is wel voorstander van een volledig rookvrije club.

“Maar dat zijn wel heel weinig respondenten”, vonden de commissieleden. Zij vinden dat er ook een verschil is tussen soorten clubs. “In de roeiclub wordt bijvoorbeeld wel gerookt aan de waterkant, maar niet in de club zelf”, zegt Anne Schiettekatte (sp.a).

Alles zal staan of vallen met de goodwill van de clubs. Daarom moeten we iedereen – ouders, trainers en supporters - erbij betrekken Sportschepen Sofie Bracke

De kwestie rookvrije clubs was eerder al opgeworpen door Jef Van Pee (CD&V) en Sandra Van Renterghem (N-VA). “Probleem is dat we eigenlijk geen algemene regel kunnen invoeren voor buitenruimtes”, zegt Bracke. “Er is geen wetgeving die ons dat toelaat. Alles zal dus staan of vallen met de goodwill van de clubs. Daarom moeten we iedereen – ouders, trainers en supporters – betrekken bij een rookvrije omgeving.”

Controle

Manuel Mùgica Gonzalez (Open Vld) geeft aan dat een rookverbod geen zin heeft als er geen handhaving is. “Daarvoor rekenen we absoluut opnieuw op goodwill, en op sociale controle”, zegt Bracke. “Op de Blaarmeersen bijvoorbeeld geldt al een rookverbod in alle gebouwen, en ook op de kunstgrasvelden. Maar we willen dat graag naar de tennisterreinen, de minigolf, en zeker ook de krekenplas, de speeltuin en minstens een deel van de ligweide. Overal waar kinderen komen dus.” Een algemene richtlijn of een absoluut verbod komt er dus niet, maar de stad zal wel steeds meer inzetten op rookvrije sportaccommodaties.