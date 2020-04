Gent wil nu ook fairtrade natuursteen en ICT, en richt een mensenrechtencommissie op Sabine Van Damme

22 april 2020

10u11 0 Gent De stad Gent koopt al langer consequent ‘eerlijk’ textiel en fairtradevoeding, en wil dat nu ook doortrekken naar natuursteen en ICT. Ook evenementen krijgen een fairtradelabel, en er komt een mensenrechtencommissie die de internationale contacten onder de loep zal nemen.

Die mensenrechtencommissie zal de internationale contacten onder de loep zal nemen en aanbevelingen zal doen. Fratsen zoals de werkreis van schepen Bracke naar Israël begin dit jaar en de hele heisa daarrond zullen daarmee dus vermeden worden. “Het respecteren van mensenrechten is niet alleen de rode draad bij het aankoopbeleid en het financieel beleid van de Stad, maar ook in het onderhouden van internationale contacten”, klinkt het resoluut.

Daarnaast gaat Gent prat op haar sterke reputatie als fairtradegemeente. “Eerlijke handel blijft ook deze legislatuur een speerpunt”, zegt schepen Tine Heyse. “De Stad Gent heeft al een sterk aankoopbeleid als het gaat om eerlijk textiel en eerlijke voeding, maar kijkt nu ook naar ICT en natuursteen.” Ook de lancering van een label voor fairtrade-evenementen zit in de pijplijn.

Congo

Tot slot wil Gent ook echt werk maken van de dekolonisering. “Op 30 juni 2020 zal het 60 jaar geleden zijn dat Congo onafhankelijk werd”, aldus Heyse. “Zoveel jaar later is de discussie over de erfenis van het kolonialisme zeer actueel, ook in Gent. Momenteel loopt hierover een participatief traject met een diverse groep Gentenaars. Een debat dat in het najaar zal resulteren in een rapport met aanbevelingen.’