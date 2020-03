Gent wil minstens 150.000 extra bomen tegen 2024 Sabine Van Damme

28 maart 2020

15u17 30 Gent De stad belooft dat er tegen 2024 150.000 bomen extra zullen staan in Gent. Het overgrote deel zal worden aangeplant in bossen en parken, maar er komen er ook 1.500 langs de kant van straten. Nu al telt Gent zowat 32.000 straatbomen.

De ambitie is dus om voor 150.000 extra bomen te zorgen, waarvan 1.500 bomen langs de straatkant aangeplant worden. De rest wordt aangeplant of groeit vanzelf in 90 hectare extra bos. Het gaat dan om ongeveer 1.650 bomen per hectare. Die bomen komen vooral in de vijf Gentse groenpolen, onder meer in de Vinderhoutse bossen, het noordelijke deel van de Gentbrugse Meersen en het Zwijntjesbos en De Ghellinck in het Parkbos, het koppelingsgebied Doornzele-Kanaalzijde en het koppelingsgebied Doornzele Noord-Rieme Zuid. De stad Gent gaat dat uiteraard niet alleen doen. Ook de Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, provincie Oost-Vlaanderen en Natuurpunt planten in Gent extra bos aan.

Veranderend klimaat

Dat past perfect in het initiatief van het Bomencharter Vlaanderen. Dat is een burgerinitiatief dat overheden stimuleert om tegen 2024 meer bomen aan te planten op hun grondgebied. Het aantal extra bomen moet ook worden bijgehouden. Samen hebben al 95 steden en gemeenten zich geëngageerd om in totaal 938.000 bomen aan te planten. Daarvan komt met 150.000 bomen dus ongeveer 16% op het grondgebied Gent.

“Bomen spelen een cruciale rol in een leefbare, gezonde, aangename en klimaatrobuuste stad”, zegt schepen van openbaar groen Astrid De Bruycker (sp.a). “Daarom willen we de komende jaren 90 hectare nieuw bos in Gent. Daar zullen we samen met de Vlaamse overheid, de provincie en Natuurpunt voor zorgen.” Met dat extra groen wil het stadsbestuur ons wapenen tegen het veranderende klimaat.

