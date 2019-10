Gent wil 5.000 extra fietsparkeerplaatsen aan het station Sabine Van Damme

22 oktober 2019

Geen 10.000 maar 15.000 fietsparkeerplaatsen. Daarvoor pleit de stad bij de heronderhandelingen met de NMBS over de stationsbuurt.

Het Gents Milieu Front telde recent de fietsen aan het Sint-Pietersstation, en stelde vast dat er nog steeds onvoldoende fietsenstallingen zijn. “Bovendien blijkt de toegang tot de nieuwe fietsparking op het Mathildeplein heel fietsonvriendelijk te zijn”, stelt gemeenteraadslid Sara Matthieu (Groen).

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw kent de cijfers uiteraard ook. “We zijn als stad al een tijd met de NMBS in overleg over de herziening van de plannen voor het Sint-Pietersstation en de omgeving”, zegt hij. “In 2010 was er een akkoord rond het voorzien van 10.000 fietsparkings. Vandaag dringen we aan op meer dan 15.000, én we zoeken naar buffercapaciteit voor mocht die 15.000 nog niet volstaan. Bovendien willen we heel graag een fietsgeleidingssysteem, zoals we dat ook hebben in de fietsparkings van Sint-Michiels en het Braunplein. Dan kunnen fietsers heel snel zien waar vrije ruimte is. Dat leidt tot een efficiënter gebruik van het aantal beschikbare plaatsen. En de toegankelijkheid van de fietsenstallingen, die moet uiteraard beter.”