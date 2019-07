Gent wil 2.500 werklozen ‘met zachte hand’ aan job helpen Erik De Troyer

02 juli 2019

17u27 3 Gent In Gent staan er 11.000 vacatures open terwijl er 12.000 werkzoekenden zijn. De stad, de VDAB, Unizo, Voka en andere sociale partners tekenen vandaag het arbeidspact dat 2.500 mensen aan een job moet helpen. Door moeders met een migratie-achtergrond in te schakelen als ICT’er bijvoorbeeld. Of door onthaalmoeders mee te laten uitkijken naar mogelijke kandidaten op de arbeidsmarkt.

Twintig actiepunten werden opgesteld. Het ene al concreter dan het andere. Daarbij valt op dat alles met zachte hand gebeurt. “We gaan voor een heel menselijke aanpak op maat van wie niet bekend is als werzoekende”, legt Bram Van Braeckevelt (Groen) uit. “We willen de mensen toeleiden naar bedrijven die werknemers zoeken. Soms zullen we mensen moeten helpen om hun motivatie terug te vinden...maar we doen dat nooit met de zweep.”

In Gent werkt 68% van de bevolking. “En dat is niet zo veel. Dat wil zeggen dat 32% van alle Gentenaars niet aan de slag is”, aldus de schepen. “We willen het percentage werkenden optrekken tot 70%. Dat verschil van 2% zou een gigantische stap zijn voor de stad.”

Er zijn een aantal concrete acties. Zo wil de stad 1.500 inactieve Gentenaars weer aan de slag krijgen door het inzetten van een mobiel arbeidsteam. Dat kan door hen bijvoorbeeld te activeren via jeugdhuizen, sociale restaurants of andere instanties waar men werkervaring kan op doen. Da moet uiteindelijk zorgen voor 920 nieuwe werkende Gentenaars. Daarvoor is zo’n 5 miljoen euro nodig, waarvan 4 miljoen euro van Europa hoort te komen. Dat betekent dat er voor elke nieuwe job eerst zo’n 5.500 euro gespendeerd zal worden. “De return die we op dat bedrag krijgen is enorm”, zegt Van Braeckevelt. “Wie zo terecht komt in het reguliere werkcircuit levert de stad ook financieel op in plaats van te kosten.”

Nog een opvallend voorstel: een opleiding voor huismoeders met een migratie-achtergrond tot ICT’ers. “Dat is een groep die een groot deel uitmaakt van de niet-actieve bevolking. Door hen een computeropleiding te geven kunnen ze zelfs van thuis uit werken, wanneer het hen uitkomt. Het is een voorstel dat komt van de bedrijven. Als we zo kunnen voorkomen dat bedrijven massaal met computerteams in verre landen werken dan is dat een prima zaak. Er is een enorme nood aan ICT’ers en dat is ook de reden dat iedereen in die sector freelancer wordt en massaal overuren klopt.”

Ook onthaalmoeders zullen ingeschakeld worden. “Zij kunnen de eerste stap zijn om ouders te signaleren die geactiveerd kunnen worden. Bovendien hebben we een tekort aan personeel in de kinderopvang dus op dat vlak kan het ook een win-winsituatie zijn”, zegt Van Braeckevelt.

Er staat ook een havenactieplan in de steigers. Dat moet er voor zorgen dat de bedrijven makkelijker bereikbaar zijn (bv via openbaar vervoer) en dat de Belgisch-Nederlandse grens oversteken om te werken makkelijker wordt. Daarnaast zullen de vacatures beter gepubliceerd worden en komen er opleidingen specifiek voor jobs die nodig zijn in de haven.