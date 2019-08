Gent weer helemaal klaar voor Patersholfeesten Sabine Van Damme

07 augustus 2019

19u52 3 Gent De Gentse Feesten zijn intussen verteerd, dus is het hoog tijd om opnieuw in het ritme te komen. Gelukkig zijn er dit weekend al de Patersholfeesten.

Eigenlijk zijn de Patersholfeesten niet meer dan een uit de hand gelopen dekenijfeest. Maar omdat het er altijd zo gezellig is, komt wel half Gent er naartoe. Van vrijdagavond tot zondagavond is er muziek op 2 pleinen, zijn er gestreken mastellen en rondleidingen, er is een tentoonstelling in de voormalige brouwerij van het Caermersklooster. Op zondag is er naar goede gewoonte een grote rommelmarkt, en het feest wordt afgesloten met een gezellige kaarskensstoet.

Maar het is dus vooral voor de gezelligheid dat heel veel Gentenaars naar de Patersholfeesten afzakken. Alle terrassen staan buiten, en ‘iedereen’ is er. Ook Oudburg en de Kraanlei haken hun kar vast aan de Patersholfeesten, en in het Huis van Alijn zijn er eveneens optredens.

Het volledige programma van de Patersholfeesten staat op hun website.