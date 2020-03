Gent voert nultolerantie in voor elke vorm van agressie tegen hulpverleners Sabine Van Damme

06 maart 2020

16u01 0 Gent “Het was hoog tijd voor een stevig maatschappelijk signaal”, zegt schepen Rudy Coddens. “We voeren een nultolerantie in bij de sociale dienstverlening en de ouderenzorg. Als iemand agressief is tegen hulpverleners, ook verbaal agressief, wordt de hulpvraag on hold gezet. Na een herstelgesprek kan er later verder gepraat worden, op een normale manier.” Definitief mensen hun uitkering afnemen kan en mag niet, maar wie echt over de schreef gaat kan wel tijdelijke maatregelen opgelegd krijgen.

Gent was in 2001 al een pionier toen een ‘agressieprotocol’ werd ingevoerd, wat later door andere steden en gemeenten werd overgenomen. “Het ging dan onder meer over noodknoppen, het bijhebben van een telefoon bij risicobezoeken, noem maar op”, zegt Coddens. “Maar telkens lag de verantwoordelijkheid bij de hulpverlener. Die moest zelf inschatten wat hij of zij wel of niet meer kon aanvaarden.”

“Omdat vandaag de waarden en normen vervagen, hebben we dat protocol herbekeken. We hebben besloten om een nultolerantie in te voeren. De mosterd daarvoor hebben we gehaald in Rotterdam, en we hebben het ‘Kader rond veilige en kwalitatieve dienstverlening – Grenzen stellen aan wangedrag’ genoemd. Het is heel erg simpel. Bij gelijk welke vorm van agressie, verbale, en zeker fysieke, stopt elk gesprek. Dan wordt een time-out ingevoerd en wordt de hulpvraag on hold gezet. Bij ernstige gevallen kan de agressor de toegang tot gebouwen ontzegd worden. Ook agressie via sociale media wordt niet meer getolereerd. We staan hierbij allemaal op dezelfde lijn, en ook de politie is op de hoogte.” Alle 800 medewerkers van de sociale dienstverlening en ouderenzorg kregen hierover de voorbije week een opleiding. “Bij ouderenzorg zijn het doorgaans niet de ouderen zelf, maar soms wel hun omgeving die voor problemen zorgt”, duidt Coddens.

We hebben maar één doel voor ogen: de veiligheid van elke medewerker moet altijd gegarandeerd zijn Rudy Coddens

“Let wel, cliënten mogen zich uiteraard wel verdedigen, en zelfs assertief voor hun standpunt opkomen. Maar dat moet op een beleefde manier. Zodra er schelden of dreigen aan te pas komt stopt het. Ook gesprekken met duidelijk geïntoxiceerde mensen breken we af. Na een periode volgt dan een herstelgesprek, om te zien of een normaal gesprek terug mogelijk is. Bij herhaaldelijk agressief gedrag kunnen sancties volgen, gaande van de toegang tot de gebouwen weigeren, tot zelfs het tijdelijk verliezen van een uitkering. We hebben daarbij maar één doel voor ogen: de veiligheid van elke medewerker moet altijd gegarandeerd zijn, en die medewerker moet weten dat hij of zij er niet alleen voor staat.

Na zes maanden zal het systeem van nultolerantie tegenover agressie geëvalueerd worden, en eventueel uitgebreid naar andere diensten.