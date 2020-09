Gent viert 5e verjaardag van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen met eerste duurzaamheidsrapport Jill Dhondt

25 september 2020

11u50 0 Gent De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties bestaan 5 jaar. Naar aanleiding daarvan stelt de stad Gent vandaag een eerste duurzaamheidsrapport voor. Dat werk bevat een gedetailleerde stand van zaken en recente cijfers. Het is de springplank voor de stadsbestuur om de komende zes jaar een versnelling hoger te schakelen.

In 2015 legden de Verenigde Naties 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vast die tegen 2030 wereldwijd moeten behaald worden. Gent was van bij de start een enthousiaste ambassadeur, en stelt vandaag met trots zijn eerste duurzaamheidsrapport voor. “Het is in steden zoals Gent dat we het verschil kunnen maken door de vele uitdagingen concreet op het terrein aan te aanpakken”, zegt burgemeester Mathias De Clercq.

Om de vijfde verjaardag van de doelstellingen en het duurzaamheidsrapport in de kijker zetten, kwamen tien leerlingen van basisschool De Triangel vandaag naar het stadhuis om samen met de burgemeester en schepen Mieke Van Hecke de vlag te hijsen waar alle doelstellingen op staan. De kinderen werkten het hele schooljaar rond het thema ‘samenleven in onze stad’. Daaruit bleek dat zorg dragen voor de natuur en elkaar heel belangrijk is voor hen.