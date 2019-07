Gent verwent kinderen tijdens Feest van de Vlaamse Gemeenschap Didier Verbaere

06 juli 2019

23u04 0 Gent Naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap organiseerde de Stad Gent zaterdagnamiddag een groot familiefeest in en rond de Stadshal met gratis attracties, kinderanimatie en workshops.

Kinderen konden er goals scoren op de Football Darts, zich amuseren in een zweefmolen of knutselen in één van de vele creastanden. Lange wachtrijen stonden er aan het kinderkapsalon en de kindervisagistes en jonge acrobaten konden terecht in de circustent. Voor de durvers was er een klimmuur en touwen- en go-cart parcours. En de allerkleinsten kregen een eigen speelhoekje.