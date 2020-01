Gent versterkt Regenbooghuis met extra medewerker Yannick De Spiegeleir

08 januari 2020

19u53 8 Gent De stad Gent versterkt Casa Rosa in 2020 met een extra voltijds medewerker. Het nieuws komt er na recente homofobe incidenten in Gent. De nieuwe medewerker zal in opdracht van de stad ook onderzoeken wat de behoeften zijn van de 20 LGBTQ-organisaties qua ondersteuning.

Casa Rosa richt zich op alle individuen en groepen die interesse hebben in en werken rond seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De vzw heeft het monumentale pand in de Kammerstraat als thuishaven. Casa Rosa heeft een unieke rol in Gent, want ze overkoepelt meer dan 20 LGBTQ-organisaties en biedt een ontmoetingsplaats en informatie aan iedereen die daar nood aan heeft.

Om deze werking nog te versterken, sluit de stad Gent een samenwerkingsovereenkomst af met de vzw. Sinds januari 2020 is er een extra voltijdse medewerker bij Casa Rosa aan de slag, een investering van 60.000 euro. De medewerker zal de onthaalfunctie van Casa Rosa versterken, en als vast aanspreekpunt signalen doorgeven van en naar individuen én de organisaties binnen het stedelijke ‘Regenboognetwerk’. De medewerker wordt ook het eerste aanspreekpunt voor het onderzoek dat de stad laat uitvoeren naar de ondersteuningsbehoeften van het Gentse middenveld.

Strijd nog niet gestreden

“Liefde is liefde in Gent, punt uit. Iedereen moet ten volle zichzelf kunnen zijn, en zich overal op z’n gemak kunnen voelen. Die strijd is nog niet gestreden, daar worden we pijnlijk aan herinnerd door recente homo- en transfobe incidenten. De bijkomende steun aan Casa Rosa is bedoeld om alle Gentse LGBTQ-organisaties te versterken, en de uitwisseling met de stad Gent te verbeteren”, zegt schepen van Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (sp.a).