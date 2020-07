Gent verplicht mondmaskers op markten en de foor: “We maken ons ernstig zorgen om de stijgende coronacijfers” Sabine Van Damme

17 juli 2020

12u30 0 Gent De stad Gent maakt zich zorgen over de stijgende coronacijfers en grijpt in. Vanaf morgen, zaterdag, worden mondmaskers verplicht op de markten en op de kermis. In winkels zijn mondmaskers sowieso al verplicht. “De nieuwe regel geldt voor iedereen vanaf 12 jaar”, klinkt het.

Een stedelijke mondmaskerplicht, het is nieuw. “We maken ons ernstig zorgen om de stijgende coronacijfers”, zegt bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld). “En daarom grijpen we dus in. Vanaf zaterdag is iedereen vanaf 12 jaar verplicht om een mondmasker te dragen op de Gentse markten, en ook op de foor. We gaan uiteraard niet belachelijk doen. Wie op de foor een suikerspin of oliebollen koopt, mag dat masker uiteraard wel even afzetten om die op te eten. Maar het gaat om een algemeen principe.”

Ondertussen is duidelijk geworden dat weinig mensen zo’n masker uit vrije wil dragen, maar dat ze ook geen problemen maken om het wél te dragen als het verplicht is. Zo doet eigenlijk niemand moeilijk over mondmaskers in winkels. Die verplichting werd vorige week voor het hele land ingevoerd. Gent is overigens niet de enige stad die de mondmaskers verplicht op de markt. Ook bijvoorbeeld Leuven doet dat, ook vanaf morgen.