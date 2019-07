Gent verliest kleurrijke rebel Hendrik Keuleers (88): “Achter zijn harde toon, schuilde een zeer gevoelig man” Yannick De Spiegeleir

16 juli 2019

21u05 0 Gent Neem nooit een blad voor de mond. Dat was het handelsmerk van Hendrik Keuleers, voormalig uitbater van restaurant Tap en Tepel in het Gewad. Bij vriend en vijand stond de eigenzinnige dierenactivist bekende voor zijn provocerende slogans. Hij overleed zondag op 88-jarige leeftijd.

Na een carrière als leerkracht Frans in het Atheneum van Koekelberg opende Hendrik op een blauwe maandag in de jaren zeventig het restaurant Tap en Tepel op een boogscheut van het Gravensteen. “Jaren na zijn afscheid van de klas kwamen oud-leerlingen hem bezoeken in Gent uit bewondering voor zijn begeesterende aanpak. Hendrik had de gave om mensen aan het denken te zetten en niet zomaar de gevestigde orde te aanvaarden”, vertelt journalist Chris Michel, al meer dan 25 jaar vriend en buurman van Hendrik.

“Tap en Tepel was voor hem meer dan een kroeg. Het was een plek om te filosoferen en discussies op gang te brengen tussen zijn gasten. Het was zelfs zo berucht dat het in de magazines van vliegtuigmaatschappijen als Sabena en Virgin werd aangeprezen als ‘place to be’ in België”, weet Michel. Ook na de sluiting van het kaas- en wijnrestaurant annex bruine kroeg in 2003 stak Keuleers zijn mening nooit onder stoelen of banken.

Liefde voor dieren

De etalage van de voormalige horecazaak was zijn geliefkoosde forum om zijn liefde voor dieren in de verf te zetten en tegelijkertijd zijn afgunst voor religies die in zijn ogen aan de basis lagen van heel wat dierenleed. ‘Hoera de stier heeft gewonnen’, klonk het als een toreador het onderspit moest delven bij een stierengevecht, de vorige paus bestempelde hij als een ‘nazi’ omwille van zijn verleden bij de Hitlerjugend en wat hem betreft konden jagers beter op elkaar jagen in plaats vanop dieren. Hendrik keerde zich ook tegen het onverdoofd slachten en dus tegen het Offerfeest van de moslimgemeenschap.

Het maakte hem in zijn laatste levensjaren het mikpunt van jongerenbendes die om de haverklap een raid uitvoerden op zijn woning met als triest hoogtepunt een incident twee jaar geleden waarbij de jongeren hem fysiek aanvielen en hem voor dood achterlieten op de straat. “Zelfs twee weken voor zijn dood werd hij nog belaagd en sloegen en spuwden jongeren op zijn raam. Nochtans was hij absoluut geen racist. Hij viseerde niet de mensen, maar wel hun daden. Zwijgen was voor Hendrik geen optie. Hèt moet gebeuren”, antwoordde hij toen men hem vroeg waarom hij die slogans bleef uithangen. “Achter de harde toon in zijn provocerende boodschappen, schuilde echter een zeer gevoelig man. Ooit liet ik hem het nummer ‘La Corrida’ horen van de Franse zanger en milieuactivist Francis Cabrel. In dat lied beschrijft Cabrel het stierenvechten vanuit de ogen van een stier. Hendrik begon te wenen en verdween plots zonder iets te zeggen. Een half uur later kwam hij terug met een prachtig en zeer emotioneel gedicht, ‘Sombere zon’, over het leed van de stieren in Spanje.” Samen met zijn partner Ingrid ontfermde Hendrik zich ook al jaren over verwaarloosde honden. “Ingrid zal de zorg voor de dieren met veel liefde op zich blijven nemen zoals ze altijd heeft gedaan.”

Het afscheid van Hendrik Keuleers vindt plaats op zaterdag 20 juli om 13 uur in het crematorium Westlede aan de Smalle Heerweg 60 in Lochristi.