Gent verbiedt alle straat- en buurtfeesten én kermissen in augustus, ook restricties voor Offerfeest Sabine Van Damme

29 juli 2020

17u33 2 Gent Een lockdown en een avondklok komen er in Gent voorlopig niet, maar de stad houdt zich wel klaar om strengere maatregelen te nemen indien nodig. “We gaan nu wel alle straat- en buurtfeesten in augustus verbieden”, zegt waarnemend burgemeester Filip Watteeuw. “En ook kermissen gaan niet meer door.” Ook voor het Offerfeest vrijdag worden richtlijnen uitgeschreven.

Voor het Offerfeest van de moslimgemeenschap dat vrijdag plaatsvindt, zijn duidelijke richtlijnen uitgeschreven. Er mogen maximum 100 mensen tegelijk de moskee binnen, met mondmasker en het respecteren van de anderhalve meter afstand. De aanwezigen moeten ook de handen ontsmetten en eigen gebedsmatjes meebrengen. Buiten moeten stewards ervoor zorgen dat er geen samenscholingen zijn, en er moet gewerkt worden met een reservatiesysteem. “We hebben daarover begin deze week al samen gezeten met de Vereniging van Gentse Moskeeën”, zegt waarnemend burgemeester Filip Watteeuw.

Zo’n feesten zijn qua opvolging, registratie en controle gewoon onmogelijk af te bakenen Filip Watteeuw, waarnemend burgemeester

Buurt- en straatfeesten

Wat de rest van de maand betreft, zijn in Gent alle buurt- en straatfeesten verboden, net als rommelmarkten en kermissen. “We nemen die beslissing omdat zo’n feesten qua opvolging, registratie en controle gewoon onmogelijk op de volgen zijn”, aldus Watteeuw. “Het gaat dus om alle evenementen waarbij het publiek niet kan worden gelimiteerd. We schrijven in de komende dagen de details daarover uit. Let wel: de reguliere markten, georganiseerd door de stad, blijven wel gewoon doorgaan. De vrijdagmarkt, de Prondelmarkt, … daarvoor waren al maatregelen genomen en die blijven ook geldig.”

Een echte lockdown is er dus niet in Gent. Dat is hier ook nog niet aan de orde. Maar de stad is zich ervan bewust dat het tij heel snel kan keren en staat klaar om zwaardere maatregelen te treffen als dat nodig zou blijken. “Voorlopig beperken we ons tot eind augustus, maar de genomen maatregelen kunnen uiteraard ook verlengd worden, mocht dat nodig zijn”, aldus Watteeuw.

Mondmaskerplicht

Ook de mondmaskerplicht wordt uitgebreid. Het dragen van een gezichtsmasker blijft verplicht in het volledige winkelwandelgebied, het stadscentrum dus. Maar ook op recyclageparken, in de Leefstraten, op de Blaarmeersen en op het nieuwe skatepark aan de Blaarmeersen wordt een masker nu verplicht. In het stadscentrum wordt die regel goed opgevolgd, maar in de ‘schakelstraten’, de Dampoortstraat, de Bevrijdingslaan, de Dendermondesteenweg en de Wondelgemstraat, een stuk minder. “Daarom zullen we daar meer borden plaatsen die de mondmaskerplicht aanduiden én meer controleren", aldus nog Watteeuw.