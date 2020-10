Gent trekt 145.000 euro coronasteun uit voor private kinderopvang Wietske Vos

18u53 0 Gent Om particuliere kinderdagverblijven te helpen overleven in tijdens van corona, zorgt de Stad Gent eenmalig voor een subsidie van 145.000 euro. Daarnaast krijgen starters vanaf nu extra ondersteuning en reserveert het stadsbestuur de komende jaren 2,6 miljoen euro voor nieuwe opvangplaatsen.

Heel wat private kinderdagverblijven en onthaalouders bleven open tijdens de lockdown, hoewel het aantal aanwezige kinderen dramatisch daalde. Gevolg: inkomensverlies voor heel wat particuliere crèches. Om te vermijden dat deze kinderdagverblijven moeten sluiten en er opvangplaatsen verloren zouden gaan, pompt de Stad Gent nu een eenmalige ‘coronategemoetkoming’ van in totaal 145.000 euro in de sector.

Ademruimte

10 onthaalouders ontvangen elk 1.000 euro en 42 organisatoren van kinderdagverblijven krijgen elk 160 euro per ingerichte plaats. “Door corona bevinden heel wat ouders zich ook na de lockdown in een moeilijke situatie”, zegt Tifany Minnaert, zaakvoerster van kinderopvang Pimpampukje, een van de betoelaagde kinderdagverblijven. “Daarom zetten sommige ouders de opvang tijdelijk stop, of wachten om ermee te beginnen. Dat geeft ons op korte termijn heel wat financiële kopzorgen. De steun van de Stad Gent geeft ons meer ademruimte.”

Structurele investeringssubsidie

Daarnaast breidt de Stad Gent structureel de investeringssubsidie uit die al bestond voor de kinderopvangsector. Enerzijds wordt het jaarlijks beschikbare bedrag met 40% opgetrokken tot 38.000 euro. Anderzijds kunnen naast bestaande opvanginitiatieven nu ook starters intekenen op de subsidie. Voor de subsidie van 2020 kregen al 4 startende kinderopvanginitiatieven in totaal 8.000 euro. 13 bestaande initiatieven ontvingen samen 25.000 euro.

“Naast de inzet met eigen subsidiereglementen onderhandelt Gent met het Vlaams Agentschap Opgroeien over de concretisering van de 125 beloofde opvangplaatsen in Gent”, aldus Elke Decruynaere (Groen), schepen verantwoordelijk voor kinderopvang. “Bovenop dat Vlaamse budget heeft de Stad Gent de komende jaren bovendien 2,6 miljoen euro voorzien om meer opvangplaatsen te creëren.”