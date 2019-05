Gent telt (nog maar eens) het traagst, maar hoe komt dat? Erik De Troyer

27 mei 2019

16u30 0 Gent Gent was naar aloude traditie bij de laatsten om een volledig resultaat in te dienen. Om 1.30 uur moesten nog een tiental telbureaus een geldig resultaat doorsturen. Nachtwerk dus, nog maar eens. Maar hoe komt dat?

Bij de verkiezingen van oktober duurde het tot dinsdag vooraleer er een definitief resultaat was. Zondag ging het vlotter, maar Gent blijft wel altijd bij de laatsten om zelfs maar het resultaat van één telbureau te delen. Wij trokken zondag op onderzoek naar het waarom van die vertragingen en bezochten de VIP-school, één van de locaties waar in Gent geteld wordt. En daar bleek toch dat tellen een lichtjes frustrerende opdracht is.

In de verschillende klaslokalen zitten teams van tellers met een voorzitter en bijzitters. Zij krijgen de verzegelde zakken aangeleverd van de stembureaus. Die zakken gaan open waarna de stemmen gesorteerd worden per partij. De teams zitten echter verspreid over verschillende verdiepingen en dat zorgt alvast voor wat logistieke problemen. Er lopen namelijk verantwoordelijken rond die als aanspreekpunt dienen bij problemen. Maar die laat zich niet zomaar opsporen en dus is het wachten of heel het gebouw aflopen op zoek naar hulp. En problemen zijn er zeker. Zo blijken de instructies van binnenlandse zaken niet altijd te kloppen. Er zijn bijvoorbeeld soms te veel en soms te weinig enveloppen of zakken.

Alles manueel tellen

“Waarom alles zo lang duurt? We moeten hier in Gent natuurlijk alles manueel tellen”, zegt een voorzitter van een telbureau. “Bovendien kregen we onze drie zakken pas om 17.20u aangeleverd. Dan kan het niet snel gaan natuurlijk. We tellen zo snel als we kunnen.”

“Elk telbureau krijgt drie zakken met stemmen te verwerken met elk zo’n 700 stemmen. De stemmen van die drie zakken moeten door elkaar gemengd worden”, legt Chantal Neirinckx van de dienst Burgerzaken uit. “Daarom mag men pas beginnen tellen als alle drie de zakken zijn aangekomen. Als er zich dan problemen voordoen bij stembureaus dan zitten de telbureaus meteen met een vertraging. We zorgen ervoor dat onze tellers nooit meer dan twee keer worden opgeroepen. Daardoor hebben we minder ervaren telploegen en duurt het ook wat langer.”

Na het tellen gaat de voorzitter van het telbureau met het verslag naar de magistraten. Die keuren het verslag goed of af. Indien het afgekeurd wordt, moeten de stembrieven opnieuw geteld worden. Enkel met een goedgekeurd verslag mag men de officiële resultaten naar de rechtbank brengen. Meestal springt de voorzitter na het tellen op zijn fiets om de resultaten af te geven aan de Opgeëistenlaan. De zakken met stemmen worden later door arbeiders naar de rechtbank gebracht.

Technische problemen

Los van dat alles kampte Gent ook nog eens technische problemen waardoor er twee uur lang geen uitslagen konden doorgegeven worden. De computers in Gent konden geen verbinding maken met die van Binnenlandse zaken in Brussel. Maar op het moment van die panne waren er eigenlijk nauwelijks uitslagen om door te sturen en het was ook geen puur Gents probleem. Ook tal van andere steden kampten met het euvel. “Onze eerste uitslag was klaar om 18.50 uur. Daarna volgden ze mekaar vlot op. Tegen middernacht was alles geteld maar dan moesten al die pv’s nog doorgestuurd worden en ook dat vergt tijd.”

Ook schepen van Burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V) heeft geen verklaring voor de Gentse traagheid. “Waren we weer bij de laatsten? Ik weet ook niet hoe dat komt. We zijn natuurlijk de grootste stad om met potlood en papier te stemmen... of misschien tellen we gewoon traag, maar goed.”

