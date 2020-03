Gent tegen corona: zo gaat het eraan toe in onze stad Redactie

13 maart 2020

10u39 11 Gent Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk in te perken, gaan vandaag overal in de regio strengere maatregelen in. Volg dit overzicht voor updates over wat lokale instanties en organisaties doen om besmettingen te voorkomen.

IVAGO blijft afvalophalingen doen en de recyclageparken blijven open. Het onthaal in de Proeftuinstraat gaat wel dicht tot en met 30 maart. IVAGO blijft bereikbaar via telefoon op 09 240 81 11 of e-mail info@ivago.be.

De Gentse rechtbank volgt de richtlijnen van de FOD Justitie blijft voorlopig zittingen organiseren. Aan het onthaal is een extra tafel geplaatst om afstand te bewaren tussen de bezoekers en de onthaalmedewerker, die enkel documenten mag aannemen in een plastic of kartonnen mapje. In de assisenzaal mag een beperkt aantal personen binnen om de rechtszaak te volgen. Mogelijk volgen deze middag nog meer maatregelen.

UNIZO Oost-Vlaanderen vraagt extra steun voor lokale handelaars, zowel van de burgers als van de overheid. “We worden overspoeld met vragen van bezorgde ondernemers. Vooral de horeca en handel zullen de komende periode zwarte sneeuw zien. Dit zijn extreme omstandigheden die om extreme maatregelen vragen”, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. UNIZO dringt aan op een provinciale crisiscel, waar onderzocht wordt op welke ondersteunende maatregelen Oost-Vlaamse ondernemers kunnen rekenen. Daarnaast roept UNIZO alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten op om een noodfonds op te richten. Jos Vermeiren: “Ondernemers betalen heel wat belastingen aan steden en gemeenten. We vragen de besturen met aandrang om een deel van de taksen te oormerken en te laten terugvloeien naar de ondernemers door er een noodfonds mee op te richten, zodat een economisch bloedbad vermeden kan worden.”

Bij de koerierdiensten is het stilte voor de storm. Heel wat horecazaken zullen nu overschakelen op Deliveroo, Uber Eats en andere thuisleveranciers. Het geweldige beeld van deze voormiddag op de Korenmarkt - koeriers op hun gemak aan ‘t wachten op een bankje - zal de komende dagen en weken vermoedelijk niet te zien zijn.

Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose roep op haar Facebookpagina op om de cultuursector te steunen, door geld voor betaalde tickets niet terug te vragen. “Laat het zo, of vraag desnoods om te ruilen voor een tegoedbon. Als we dat met z’n allen doen, kunnen kleine beetjes echt wel een wereld van verschil maken.”

Alle culturele huizen zijn toe, ook het Gravensteen. Dat schijnen sommige mensen best vreemd te vinden, ze proberen toch even of de deur echt wel vast is.

Zelfs de Bootjes van Gent doen vanaf morgen geen rondvaarten meer. Mag niet, blijkbaar, omdat ze een evenement zouden zijn, of mensen samenbrengen.

De brouwers hebben deze ochtend nog gewoon de Gentse cafés bevoorraad. Beetje vreemd, want om middernacht moet iedereen dicht. Gelukkig blijven vaten bier wel even goed. Vanaf maandag wordt er vermoedelijk niet meer geleverd aan cafés, maar uiteraard wel nog steeds aan ziekenhuizen, rusthuizen en andere instellingen waar mensen zijn.

De opening van het evenement Lights on Van Ecyck, dat loopt tot 1 november in de Sint-Niklaaskerk, wordt uitgesteld. Vanaf 28 maart zouden er indrukwekkende projecties tot wel 25 meter hoog van bekende en minder bekende werken van de schilder getoond worden. De opening is uitgesteld naar eind april. Een precieze datum volgt nog.

Later meer.