Gent stemt duidelijk anders dan de rest van Vlaanderen Groen de grootste, PVDA en VB winnen beiden evenveel Sabine Van Damme & Erik De Troyer

26 mei 2019

22u40 0 Gent Het is, met om en bij de 30 procent van de stemmen geteld, duidelijk dat Gent anders heeft gestemd dan de rest van Vlaanderen. Hier is Groen de grootste partij voor het Vlaams parlement, al winnen ook hier VB en PVDA meer dan 7 procent.

VLAAMS PARLEMENT – 24 van de 91 bureaus geteld – 22.30 uur

Met meer dan 20% blijft Groen in Gent afgetekend de grootste. De partij die bijna overal in Vlaanderen verliest, wint in Gent meer dan 4%. N-VA en Open Vld strijden voor de tweede plaats, en schommelen beiden rond de 15%. De N-VA moet wel meer dan 5,5% inleveren, terwijl Open Vld ‘slechts’ een kleine 2% verliest. Twee opmerkelijke stijgers zijn er ook. VB wint 7,5% en zit daarmee boven de 12,5%. Ook de PVDA, sinds oktober in de Gentse gemeenteraad, wint 7,5%. Ze blijven daarmee 1% onder het VB hangen. Sp.a verliest zwaar, 8,5%, en blijft met 13% nog net groter dan het VB. CD&V verliest ruim 3% en strandt op minder dan 8,5%.

KAMER – 37 op 91 bureaus geteld - 22.30 uur

Voor de kamer tekent zich een ander verhaal af in Gent. Ook hier is Groen de grootste, na een winst van meer dan 4%. Maar Groen voelt de hete adem van Open Vld in de nek. De liberalen winnen 2,5% en zitten nu op 19,4%. Het verlies van N-VA (-6%) gaat volledig naar het VB (+6%). Maar N-VA blijft met 15,8% wel de derde grootste. Sp.a verliest ook hier zwaar (-7%) en kan nog net de vierder plek vasthouden, met 12,7%. VB volgt met 11,5%. PVDA wint ook hier 5% maar komt daarmee niet verder dan 10%. CD&V verliest 5,2%.

CONCLUSIE:

De Gentenaars hebben Groen gestemd, maar ook PVDA. De liberalen verliezen op Vlaams niveau maar stijgen federaal. VB scoort ook hier, maar schiet niet boven de rest uit, zoals in andere steden en gemeenten. N-VA verliest hier duidelijk terrein.