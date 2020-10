Gent sluit restaurants om 23 uur, behalve in het weekend. Alcohol op straat verboden vanaf 22 uur Sabine Van Damme

13 oktober 2020

18u12 10 Gent De stijgende coronacijfers maken strengere maatregelen noodzakelijk. Vandaag kwam de Gentse crisiscel samen, en is beslist dat vanaf donderdag ook de restaurants om 23 uur dicht moeten, in plaats van om 1 uur. Vrijdag- en zaterdagavond mogen ze wel langer open blijven. Alcohol op het openbaar domein is voortaan verboden vanaf 22 uur.

Het verschillende sluitingsuur - 23 uur voor cafés en 1 uur voor restaurants - kon sowieso al op weinig begrip rekenen. Echt duidelijk was dat ook niet, qua richtlijn. Dus stelt Gent de regels nu scherper, in navolging van steden als Leuven.

“De Gentse crisiscel heeft besloten om het sluitingsuur van restaurants gelijk te schakelen met dat van cafés", klinkt het bij de burgemeester. “Vanaf donderdagavond 15 oktober moeten ook restaurants om 23 uur de deuren sluiten. Alleen op vrijdag- en zaterdagavond wordt een uitzondering voorzien tot 1 uur. Gent verbiedt ook alcohol op het openbaar domein vanaf 22 uur. De nieuwe regels gelden al minstens tot 9 november.”

Als iedereen om 23 uur dicht moet, is er ook geen verloop meer ‘s nachts en moet niemand nog proberen om te ‘foefelen’ Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen

De Gentse crisiscel kiest daarmee, in samenspraak met verschillende partners, voor duidelijkheid. “Het is niet de bedoeling dat cafébezoek na 23 uur verschuift naar restaurants”, zegt economieschepen Sofie Bracke. “Deze nieuwe maatregel is duidelijk naar de Gentenaars toe én toont solidariteit naar café-uitbaters.”

Alcoholverbod

Om samenscholingen na 23 uur te verhinderen, komt er ook een alcoholverbod op het openbaar domein vanaf 22 uur. De politie zal daar extra op toezien, en er zal beboet worden. Ook de mondmaskerplicht, het respecteren van het sluitingsuur en samenscholingen van meer dan 4 personen zullen strikt gecontroleerd worden.

“De stijging van de cijfers is zorgwekkend”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “We moeten nú ingrijpen om erger te voorkomen. Niemand wil een tweede lockdown. Dat zou nefast zijn voor onze lokale economie, voor onze horeca, voor onze welvaart, voor ons welzijn. Ik roep dan ook iedereen op om de maatregelen te respecteren. Ons gedrag bepaalt de curve.”

Duidelijk

Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen is tevreden met deze ingreep. “Ik vind het goed, het is duidelijk en ook duidelijk te handhaven. Als iedereen om 23 uur dicht moet, is er ook geen verloop meer ‘s nachts en moet niemand nog proberen om te ‘foefelen’. Want wat we nu absoluut moeten vermijden is een nieuwe lockdown. Dat zou echt nefast zijn voor de horeca. Dat de restaurants op vrijdag en zaterdag wel langer mogen open blijven is niet erg. Op die dagen gaan mensen vaak later eten, en dan zijn ze niet klaar om 23 uur. In de week stelt dat probleem zich niet. En zo kunnen de restaurants in de weekends 2 avondshifts draaien, maar beseffen ze ook dat ze na 23 uur geen extra klanten meer moeten binnen laten.”