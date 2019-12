Gent serveert ‘OMG Van Eyck’-bier in primeur op nieuwjaarsdrink Yannick De Spiegeleir

26 december 2019

16u11 5 Gent Gent sluit 2019 traditiegetrouw af met vuurwerk aan Portus Ganda. Het nieuwe jaar wordt ingezet op zondag 12 januari 2020 met de nieuwjaarsdrink onder de Stadshal. Daar trakteert de stad met 28.000 drankjes. Speciaal voor het Van Eyckjaar ontwikkelde Dok Brewing Company het OMG-bier. Dit bier zal tijdens de nieuwjaarsdrink in primeur te proeven zijn.

Op dinsdag 31 december 2019 kunnen alle Gentenaars vanaf 23 uur terecht aan Portus Ganda om de overgang van oud naar nieuw in te zetten. Er worden sfeerbeelden geprojecteerd op een groot scherm ter hoogte van de Slachthuisbrug. Om 23.30 uur start de sfeermuziek, waarna het vuurwerk klokslag middernacht van start gaat. Het duurt 20 minuten.

De publiekszone strekt zicht uit van de Koepoortkaai, over het Jules de Vigneplein, het Veermanplein en de Nieuwbrugkaai tot de Sint-Jorisbrug. Het is verboden om er eigen vuurwerk af te steken. Er worden voldoende afvalkorven voorzien, zodat bezoekers hun glas en ander afval op een correcte manier kunnen deponeren.

Nieuwjaarsdrink onder de Stadshal

Het Gentse stadsbestuur nodigt alle Gentenaars uit voor de gratis nieuwjaarsdrink op zondag 12 januari 2020. De nieuwjaarsdrink start om 11 uur en eindigt om 13 uur. De stad trakteert met 28.000 drankjes, omgerekend goed voor 7.000 liter. Alle dranken worden geschonken in herbruikbare bekers.

“Speciaal voor het Van Eyckjaar ontwikkelde Dok Brewing Company, in opdracht van de stad Gent, het OMG-bier. Dit bier zal tijdens de nieuwjaarsdrink in primeur te proeven zijn. Het Van Eyckbier is een meergranensaison van 6%, gemaakt van haver en spelt. Het bier bevat ook lievevrouwbedstro, een kruidige plant die op het Lam Gods afgebeeld staat”, zegt schepen van Evenementen en Feesten Annelies Storms (sp.a).

Om 11 uur stipt opent de Belleman de nieuwjaarsdrink, waarna de burgemeester zijn nieuwjaarsboodschap brengt. Nadien volgt het nieuwjaarslied van Pierke en ’t Spelleken van Drei Kluiten. Na het nieuwjaarslied is het de beurt aan coverband ‘Men and a Lady’, die klassiekers brengt uit de jaren 50 en 60.

De presentatie is in handen van Jan Matthys. De volledige nieuwjaarsdrink vindt plaats onder het goedkeurend oog van het Lam Godsschaap. Voor de kinderen is er een zone met een kinderbar, knutselworkshop en poppentheater.