Gent scoort gemiddeld tijdens BOB-campagne, maar cijfers verdubbelen een week later Wouter Spillebeen

10 februari 2020

16u26 0 Gent Tijdens de winter-BOB-campagne zat 1,91 procent van de gecontroleerde chauffeurs in Gent onder invloed van alcohol achter het stuur. Daarmee zit onze stad dicht bij het provinciale en nationale gemiddelde. Bij een controleactie aan Dok-Zuid en Dok-Noord deden chauffeurs het zaterdagochtend heel wat slechter.

Tussen 29 november en 3 februari hebben de Gentse flikken 13.069 chauffeurs gecontroleerd in het kader van de winter BOB-campagne. 250 van die chauffeurs hadden een glas te veel op. Dat is iets meer dan het provinciale gemiddelde van 1,93 procent en iets meer dan het nationale gemiddelde van 1,83 procent. Vergeleken met vorig jaar is het cijfer ook een hele verbetering. Toen tekende 3,3 procent van de chauffeurs positief. Van de 224 bestuurders die gecontroleerd werden op druggebruik legden er 106 een positieve test af.

De Gentse chauffeurs mogen dan rond het gemiddelde scoren over de hele periode van de BOB-campagne, maar de resultaten van de controleacties nadien, zijn minder hoopgevend. De politie stelde namelijk een controlepost op zaterdagochtend tussen 5.30 uur en 8 uur aan Dok-Noord en Dok-Zuid. Daar legde 4,6 procent van de chauffeurs een positieve test af en reed 18,5 procent van de chauffeurs te snel. 924 wagens passeerden aan de snelheidscamera. 171 chauffeurs reden sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Zeven van hen reden zo snel dat ze voor 15 dagen hun rijbewijs moeten inleveren. De grootste overtreder reed 96 kilometer per uur.

Verdubbeling

“De combinatie van overtredingen viel op”, klinkt het bij de politie. “Zo liep iemand die eigenlijk een rijverbod had tegen de lamp bij de alcoholcontrole. Het voertuig werd getakeld. Een andere bestuurder blies 1,56 promille en werd ook nog eens geflitst aan 83 per uur terwijl hij nog geen twee jaar over een rijbewijs beschikte en dus het statuut ‘jonge bestuurder’ had. De politie zette ook een wagen in de klemmen omdat de bestuurder 2,05 promille blies bij de controle, geen rijbewijs op zak had en de auto niet verzekerd was.”

Een chauffeur die een positieve speekseltest aflegde, bleek bij de vorige actie ook al tegen de lamp gelopen te zijn. Hij had geen rijbewijs bij, want het lag nog op het commissariaat na de vorige overtreding Politie Gent

Ook bij een controleactie C.R.A.S.H. in de nacht van zondag op maandag aan de Nieuwevaart liep ongeveer 4 procent van de chauffeurs tegen de lamp. Twintig van de 613 gecontroleerde bestuurders reed onder invloed van alcohol. Vijf chauffeurs testten positief op drugs. Zeven rijbewijzen werden ingetrokken. “Dat is een verdubbeling ten opzichte van gelijkaardige acties tijdens de BOB-campagne”, besluit de politie. Een chauffeur die een positieve speekseltest aflegde, bleek bij de vorige actie C.R.A.S.H. ook al eens tegen de lamp gelopen te zijn. Hij had geen rijbewijs bij, want het lag nog op het politiecommissariaat na de vorige overtreding.