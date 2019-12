Gent roept Poolse ambassadeur op om LGBTQ-vrije zones te stoppen Jill Dhondt

12 december 2019

14u32 1 Gent De steden Gent, Brugge en Leuven manen de Poolse ambassadeur in een gezamenlijke brief aan de LGBTQ-vrije zones in Polen een halt toe te roepen. Discrimineren op basis van seksuele geaardheid of genderidentiteit is een schending van de mensenrechten.

De Poolse regering moedigde haar gemeenten en provincies de afgelopen weken aan om LGBTQ-vrije zones te creëren. Intussen hebben 87 lokale Poolse besturen hun wet aangepast en zichzelf ‘holebi- en trans-vrij’ verklaard. Daarnaast hingen meerdere restaurants en hotels een LGBTQ-verbodssticker op. De steden Gent, Brugge en Leuven waren danig ontzet dat ze een brief schreven naar de Poolse ambassadeur om de LGBTQ-vrije zones ongedaan te maken. “Steden en gemeenten moeten plekken zijn waar iedereen zich kan ontplooien”, stelt Gents schepen Astrid De Bruycker (sp.a). “Als fundamentele vrijheden en rechten geschonden worden kunnen we niet stil blijven.”

De drie Vlaamse steden roepen ook andere lokale besturen in Europa op om een brief te schrijven naar de Poolse afgevaardigde in hun land.