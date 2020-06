Gent pompt 1,5 miljoen euro in relanceplan toerisme: “Veel toeristen is niet aangenaam, maar je ziet wat er gebeurt als er geen zijn” Wietske Vos

08 juni 2020

14u56 17 Gent Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) en schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt (Groen) zetten samen met Nic Balthazar maandagmorgen de poort van het toeristisch infokantoor aan de Oude Vismijn officieel weer open. Daarbij lanceerden ze een relanceplan voor het toerisme in Gent, goed voor zo’n 1,5 miljoen euro.

Toerisme mag dan wel niet de eerste zorg van de Gentenaars zijn, maar met 7.000 mensen werkzaam in de sector en een doods stadscentrum zonder toeristen die de economie mee doen draaien, zijn de gevolgen sinds corona toch behoorlijk voelbaar.

Het relanceplan van het stadsbestuur voor het Gentse toerisme bestaat uit drie onderdelen: campagnes, coronaproof aanbod en focus op congrestoerisme. De stad Gent ziet dit plan als een nieuwe kans om het evenwicht te realiseren tussen te veel toeristen, en geen toeristen. “Gent is geen toeristenstad, maar een stad met toeristen”, zei schepen Van Braeckevelt eerder al in HLN.

Campagnes

Eerste taak is het toerisme weer op een gezond niveau brengen. Vrijdag werd al de algemene, vernieuwde campagne Vlaanderen vakantieland - #welkomterug gelanceerd, samen met de andere kunststeden en Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen. De verschillende campagnes voor Gent, zowel online als op radio en televisie, zullen zich niet alleen richten tot bezoekers uit eigen land, maar vanaf 15 juni ook tot de buurlanden. Filmpjes met verschillende ambassadeurs (‘influencers’) in de hoofdrol, getrokken door Vlaanderen Vakantieland-gezicht Nic Balthazar, moeten specifieke groepen warm maken om naar Gent te komen.

Balthazar: “We willen vooral de geïnteresseerde verblijfstoerist bereiken. Zo hopen we bijvoorbeeld ouders van jongeren die in Gent studeren te overtuigen om eens te blijven slapen en de stad te ontdekken. Desnoods een week, want je hebt Gent niet gezien op 1 dag en 1 nacht. (lacht) Ik weet het, ik hoor Gentenaars soms zeggen: ‘Al die toeriste lupen in maane weeg’, maar kijk eens wat er gebeurt als ze er niet zijn. De jobs van 7.000 mensen zijn in gevaar en zoveel kleur en bruisend leven weg uit de stad. Via mijn werk voor Vlaanderen Vakantieland heb ik gezien wat toerisme kapot kan maken, maar kwalitatief toerisme in mijn eigen stad wil ik mee aanzwengelen.”

Gent wil de kwalitatieve toerist aantrekken, liever dan toeristen die alleen maar passeren voor een weliswaar mooie foto maar direct weer weg zijn Schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt

Ook Gentenaars zelf worden aangespoord om vakantie te houden in eigen stad. Inwoners van Gent die het minder breed hebben, kunnen vanaf nu overigens ook opnieuw terecht in het reisbemiddelingskantoor ‘Rap op Stap’ in lokaal dienstencentrum De Knoop in Ledeberg.

Aangepast aanbod

Tweede speerpunt is een aangepast, postcorona aanbod, waarbij de sector steun krijgt van de stad Gent. In juni en juli staat eerst Van Eyck centraal, met Lights on Van Eyck in de Sint-Niklaaskerk, de 7senses-tour (Gent door de ogen van Jan Van Eyck), KleurEyck in het Design Museum Gent, en vanaf 1 juli ook het Lam Gods in de Sint-Baafskathedraal. Het Van Eyck-jaar werd overigens verlengd tot de zomer van volgend jaar. In augustus zal het Gents toerisme in het teken staan van gezinnen met kinderen.

Tot slot moet het congrestoerisme, dat ook buiten de zomer plaatsvindt, het evenwicht helpen bewaren. Met een extra aanbod gericht aan organisatoren, wil Gent nu hun gaststad worden. Van Braeckevelt: “Het is de bedoeling dat bedrijven en universiteiten weer vaker voor Gent, stad van kennis en cultuur, kiezen als locatie voor hun congres.”

Duurzaamheid

Voor het volledige relanceplan, dat volgens de stad tot stand kwam in dialoog met de sector, is duurzaamheid het codewoord. Van Braeckevelt wil ‘kwalitatieve toeristen’ aantrekken, “liever dan toeristen die alleen maar passeren voor een weliswaar mooie foto maar direct weer weg zijn.” Hoe Gent die niet-gewenste toerist buiten de deur wil houden, is niet helemaal duidelijk. “Je hebt niet alles in de hand”, stelt Van Braeckevelt. “Het komt erop aan de juiste doelgroepen op de juiste manier te faciliteren met de hefbomen die we hebben. Voor congrestoerisme kan dit betekenen dat de meetings kleiner worden en minder frequent.”

In 2018 telde Gent 1,1 miljoen overnachtingen, de voorlopige cijfers van Toerisme Vlaanderen voor 2019 wijzen op een stijging tot 1.285.000. Ondanks het optimisme is men realistisch voor 2020 en 2021: “We zullen niet direct weer aan 1,1 miljoen zitten”, zegt Rudy De Wit van de vzw Gent Hotels nuchter. “Maar met dit plan zetten we in op de lange termijn.” Men maakt zich sterk dat het geen probleem zal zijn de twee nieuwe hotels die Gent binnenkort rijk is (aan de Ghelamco Arena en in de Voldersstraat), vol te krijgen.