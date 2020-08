Gent plots toch over corona-alarmdrempel Sabine Van Damme

09 augustus 2020

10u30 34 Gent Gent deed het tot nu toe opmerkelijk goed in de coronagrafieken, maar plots schiet het cijfer ook in onze stad de hoogte in. De laatste 10 dagen werden plots 68 besmettingen gemeld, wat ons cijfer op 26 vastgestelde besmettingen op 100.000 inwoners brengt, en dat is boven de alarmdrempel van 20.

Gent toonde zich de voorbije maand heel stabiel qua aantal besmettingen. Het cijfer voor de Arteveldestad hing steevast ergens rond de 13, een eind onder de alarmdrempel van 20 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners dus. Maar de afgelopen dagen ging het plots snel, waardoor we vandaag op 26 landen. Maandag 3 augustus waren er 11 positieve tests, dinsdag 10. Woensdag 5 augustus waren het er al 13 en op 6 augustus plots 26. De cijfers lopen altijd enkele dagen achter, maar dat de stijging zich zal doorzetten lijkt nu wel duidelijk.

Waar de stijging aan ligt is niet duidelijk. Er is geen duidelijke ‘broeihaard’. Wat wel opvalt is dat heel wat mensen die terugkeren uit het buitenland zich nu laten testen, en daar zitten dus duidelijk enkele besmettingen bij.

In de regio rond Gent variëren de cijfers. Sint-Martens-Latem is al lang een roodgekleurd gebied, met 71 besmettingen per 100.000 inwoners. Ook Melle en Destelbergen zitten boven de alarmdrempel. Maar er zijn ook gemeenten waar nauwelijks besmettingen zijn, zoals Evergem, Zelzate en Lochristi. Maar het tij kan snel keren, zo zien we opnieuw.