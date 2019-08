Gent plant grote ‘bevrijdingsstoet’ op 6 september Sabine Van Damme

08 augustus 2019

16u11 6 Gent Onze stad heeft niet echt een traditie wat betreft de herdenking van de oorlog, maar voor de 75ste verjaardag van de Bevrijding van Gent worden toch extra inspanningen gedaan. Zo komt er een grote bevrijdingsstoet op 6 september.

“De Bevrijding van Gent is iets wat we niet mogen vergeten”, zegt protocolschepen Mieke Van Hecke. “We plannen dan ook heel wat evenementen rond die historische gebeurtenis. Op 6 september – de officiële bevrijdingsdag – zal er een grote bevrijdingsstoet door de stad trekken, met 150 kinderen uit drie scholen. We starten om 13 uur aan de Stadshal, en iedereen is welkom om mee te stappen. We gaan richting 8-mei-plein in het Zuidpark. De stoet zal, net als bij de echt bevrijding, begeleid worden door doedelzakspelers, en er zullen delegaties uit verschillende landen aanwezig zijn. Uiteraard zal er een ingetogen moment zijn op het 8-mei-plein zelf, en daarna is er een receptie voorzien in het Zuidpark, op de site van Gent Jazz.”