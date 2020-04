Gent organiseert komende winter grote dak- en thuislozentelling: ook sofaslapers bij familie of vrienden worden meegeteld Sabine Van Damme

17 april 2020

11u17 0 Gent In november zal in Gent – maar ook in onder meer Luik – een grote dak- en thuislozentelling georganiseerd worden. Pas als er een duidelijk zicht is op hoeveel mensen hulp nodig hebben, kan het beleid daarop worden afgestemd.

De dak- en thuislozentelling maakt deel uit van een onderzoek dat de Koning Boudewijnstichting samen met de KULeuven en de Université de Liège organiseert. Die studie zal de daklozen in kaart brengen in vier Vlaamse en Waalse gemeenten en steden, waaronder Gent en Luik. Dat is geen toeval: beide steden zijn sinds 2019 lid van het Europese URBACT-project ROOF. Gent is zelfs trekker van het project, dat ernaar streeft een einde te maken aan dakloosheid. Begin 2021 wordt de analyse van de resultaten bekendgemaakt.

“Met duidelijke cijfers over de omvang, kenmerken en evolutie van Gentse daklozen kunnen we ons beleid beter afstemmen op de noden van de doelgroep”, zegt schepen Rudy Coddens (sp.a). “Het ultieme doel blijft het wegwerken van dakloosheid in onze stad.”

Het ultieme doel blijft het wegwerken van dakloosheid in onze stad Schepen Rudy Coddens (sp.a)

Stadsdiensten, OCMW Gent, het Centrum Algemeen Welzijnswerk en andere armoedewerkingen gaan samen op één dag alle gekende daklozen screenen. Zo willen ze zicht krijgen op het aantal daklozen dat zich op dat moment in Gent bevindt, en welk profiel zij hebben. Het gaat hierbij niet enkel om zogenaamde ‘straatslapers’, maar ook om mensen die uit noodzaak in barakken, auto’s en garages slapen. Ook wie noodgedwongen inwoont bij familie of vrienden en bekend staat als ‘sofaslaper’ wordt meegeteld. Op die manier krijgt de stad Gent een zo duidelijk mogelijk beeld van de omvang van dakloosheid in de stad.

Housing First

Gent doet al veel voor de daklozen, onder meer met tijdelijke en langdurige opvang in woonprojecten. Toch zijn er nog steeds mensen langdurig dakloos in de stad. Betrouwbare cijfers zijn in Vlaanderen niet beschikbaar. Wel staat vast dat de meeste daklozen naar de grote steden trekken. Bij het OCMW Gent wordt jaarlijks een 500-tal langdurige daklozen begeleid, en er zijn jaarlijks 1.400 unieke gebruikers van de nachtopvang voor daklozen, maar de stad weet dat er nog daklozen zijn die door de mazen van het net glippen. Gent wil het principe van ‘Housing First’ uitbreiden. Daklozen worden in een huurwoning ondergebracht, met alle huurdersverplichtingen die daarbij horen maar ook met een grondige begeleiding. Gent heeft elk jaar 59 bijkomende Housing First-woningen. Daarnaast wil Gent ook het aantal huurwoningen bij het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) verdubbelen tot 532. Een deel daarvan wordt als Housing First toegewezen aan daklozen. Nu al krijgen die jaarlijks een 50-tal SVK-woningen toegewezen.

Opnieuw leren wonen

Daar nog eens bovenop zal de stad 11 ‘robuuste woningen’ bouwen aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg. Dat zijn stevige, kleine woningen specifiek gericht op het ‘opnieuw leren wonen’ voor mensen met een verleden van dakloosheid. Ten slotte werkt de stad aan opvang en oriëntatie voor mensen zonder papieren en aan een tijdelijke huisvestingsoplossing voor intra-Europese migranten.